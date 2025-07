Gabriel Bortoleto admitiu que foi “um pouco estranho” brigar roda a roda por posição contra Fernando Alonso no GP da Áustria de Fórmula 1, já que o espanhol é o seu empresário na prática. Ele ainda reconheceu que cometeu um erro ao dar o DRS para o piloto da Aston Martin na reta e ficou sem tempo de ensaiar outra manobra, já que tudo aconteceu muito perto do final da corrida.

continua após a publicidade

➡️ Verstappen desconversa sobre Mercedes e manda recado: ‘Eu determino meu futuro’

Bortoleto conquistou os primeiros pontos na Fórmula 1 ao cruzar a linha de chegada da etapa austríaca em oitavo, atrás de Alonso. Nas voltas finais, no entanto, chegou a colocar o carro lado a lado, mas Fernando usou a experiência para se defender e manter o sétimo posto.

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (3), em Silverstone, Bortoleto externou a sensação “um pouco estranha” de brigar por posição contra Alonso.

continua após a publicidade

— Ele é meu empresário e é Fernando ao mesmo tempo, ou seja, um cara que acompanho desde que comecei a correr, que já está aqui há muitos anos.

— Mas quando você abaixa a viseira, quando está lutando, não pensa tanto em quem é. Claro que é um pouco diferente, ainda assim, não vou mentir. Mas dei tudo de mim. Há coisas que poderia ter feito melhor para ultrapassá-lo. Mas ele fez um trabalho incrível na defesa, na luta e na colocação do carro nos lugares certos também com as bandeiras azuis — avaliou.

continua após a publicidade

Bortoleto: 'Se eu tivesse esperado um pouco mais...'

Em seguida, Bortoleto detalhou o instante em que permitiu a Alonso o uso da asa móvel.

— Cometi um erro ao tentar uma manobra na curva 3 e ele conseguiu o DRS na reta. Se eu tivesse esperado um pouco mais, pouco antes da linha de chegada e ter o DRS na saída, provavelmente o teria alcançado.

— Aquele foi um momento chave, porque tinha apenas uma ou duas voltas para fazer uma manobra, já que era o fim da corrida. Quando fiz o movimento, ele realmente diminuiu a velocidade naquele instante. Também tentei reduzir, mas já tinha comprometido a manobra e não podia parar antes da linha. Passei, portanto, pela linha do DRS antes dele — seguiu.

— Foi um momento em que ele foi muito esperto e conseguiu me ultrapassar de volta e me manter atrás por mais uma volta. Lando estava atrás, com bandeiras azuis e precisava deixá-lo passar, então não pude nem tentar ultrapassar Fernando novamente. Foi bastante complicado — encerrou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.