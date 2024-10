Verstappen explica domínio da Red Bull no início da F1 2024

Verstappen analisa situação da Red Bull na temporada da F1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 07/10/2024 - 12:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Max Verstappen explicou que os problemas, principalmente de equilíbrio, do RB20 — modelo utilizado pela Red Bull na temporada 2024 — surgiram antes mesmo de a equipe enfrentar a seca de vitórias na Fórmula 1. De acordo com o tricampeão, o modelo apresentou falhas desde a primeira corrida. A diferença é que os rivais estavam tão atrás, que os taurinos eram capazes de compensar esse ponto fraco sem maiores prejuízos.

Depois de vencer 21 das 22 corridas de 2023, sendo 19 delas com Verstappen, a Red Bull chegou com um conceito de carro diferente para 2024. Na época, o time explicou que mudou a filosofia do projeto porque o antecessor RB19 tinha atingido seu pico de desenvolvimento. A mudança de direção, no entanto, acarretou uma dor de cabeça para os taurinos.

Em um primeiro momento, pareceu que a Red Bull dominaria a F1 como em 2023 e Verstappen venceu sete das primeiras dez corridas do ano. Porém, desde a sexta rodada, em Miami, a McLaren dava indícios de que poderia ser uma pedra no sapato. À medida que a temporada se desenrolou, os austríacos perderam rendimento, foram superados pela McLaren no Mundial de Construtores e têm o segundo lugar ameaçado pela Ferrari.

A queda de rendimento, no entanto, não foi uma grande surpresa para Verstappen, que já havia percebido alguns problemas do RB20 logo no início do ano, no Bahrein.

- Logo no começo, percebi que a sensação era muito diferente do carro do ano passado em termos de equilíbrio. Mas naquela época, nosso carro ainda era muito mais rápido do que os outros, ou talvez eu devesse dizer que os outros não eram tão bons, então, naquela fase, ainda podíamos compensar nossas dificuldades. Nas corridas depois disso, piorou cada vez mais - destacou Max.

- Em um ponto, nosso carro era muito difícil de dirigir e, ao mesmo tempo, os outros fizeram um progresso real. Não acho que você possa dizer de fora o que deu errado, então esse não é o ponto. A aparência do carro [diferente de 2023] por fora não é o problema - finalizou Verstappen.

A Fórmula 1 agora só volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.