Ainda que tenha algumas limitações e precise passar por uma reestruturação, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) está disposta a realizar uma temporada da Fórmula 1 com 25 etapas. Mas isso desde que as equipes e os pilotos estejam de acordo com a mudança. Em entrevista ao Autosport, Mohammed Ben Sulayem, presidente da entidade, disse que seria necessário fazer uma série de estudos e adaptações, embora acredite que seja algo viável em um futuro próximo.

O calendário da Fórmula 1 tem se expandido de maneira considerável nos últimos anos. Até 2015, o campeonato contava com 19 etapas. Porém, no ano seguinte duas novas praças foram adicionadas à disputa, com outras três sendo inseridas de forma gradual com o passar do tempo até chegar ao total de 24 corridas que se tem atualmente.

Embora 24 corridas seja um número considerável, o pacto da concórdia, que foi assinado por todas as equipes do grid, permite que a Fórmula 1 realize até 25 etapas por ano. Porém, ainda que tenha espaço para mais uma prova — e que inúmeros países queiram ocupar esse lugar —, algumas questões ainda precisam ser resolvidas, como afirmou Sulayem.

— [Com 25 corridas] você cruza uma barreira onde precisa de duas equipes [que se revezariam] do ponto de vista logístico. Mas os pilotos aguentam fisicamente e mentalmente? Vamos ser sensatos e lógicos sobre isso. Essa é uma pergunta que farei aos pilotos. E quanto às equipes? Quanto à FIA, não podemos fazer isso agora. Temos de ter uma rotação de duas equipes — destacou Sulayem.

Presidente da Federação Internacional de Automobilismo (Foto: FIA)

Apesar de reconhecer as limitações da FIA, Ben Sulayem disse que estaria disposto a adicionar a 25ª corrida ao calendário caso os pilotos e as equipes estivessem de acordo com isso. No entanto, lembrou que os competidores sempre buscam qualidade de vida. Por isso, seria difícil imaginar que partiria deles o desejo de expandir o calendário.

— Eles [pilotos e equipes] nunca disseram: ‘Oh, precisamos de mais corridas.’ O que eles buscam é qualidade e é por isso que temos esse bom relacionamento com eles. Quer dizer, eu não vou impedi-los de ir para 25 etapas, porque é direito deles, ok? [No final] depende deles — destacou o presidente da FIA.

— Mas são eles que não querem adicionar [mais corridas no momento]. Porque sabem que se torna [uma questão] de fadiga, então eles têm suas próprias razões [para manter a quantidade de corridas em 24] — finalizou Sulayem.

Após pausa de quase um mês, a Fórmula 1 retorna entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin, com cobertura completa do GRANDE PRÊMIO.