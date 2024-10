Antonelli cita conversas com Hamilton e desafia Russell na F1 2025: ‘Quero vencê-lo’

Andrea Kimi Antonelli completou 18 anos há menos de dois meses e, já confirmado como substituto de Lewis Hamilton na Mercedes, quer chegar na Fórmula 1 conquistando seu espaço. Para isso, o italiano espera, obviamente, ter um carro capaz de brigar na parte de cima do grid e, mais do que isso, já se coloca em posição de superar o companheiro de equipe, George Russell, na próxima temporada.

continua após a publicidade

- Com George eu tenho um bom relacionamento, ele não me deu grandes conselhos, mas por enquanto está tudo bem. No próximo ano, quero vencê-lo - afirmou o jovem piloto, durante entrevista à emissora de TV Sky Sports.

➡️ Red Bull vê produção de motor próprio para 2026 como ‘maior desafio’ na F1

Antonelli estreou oficialmente na F1 ao substituir o britânico no TL1 do GP da Itália, em Monza, mas acabou batendo o W15 de Russell quando finalizava a segunda volta rápida, na conhecida curva da Parabolica. Apesar do susto, ficou tudo bem, mas o carro precisou de reparos urgentes para classificação e corrida. O #63 terminou a prova em sétimo naquele fim de semana.

continua após a publicidade

- Ele não ficou muito feliz quando bati, mas antes de sair na Parabolica eu estava indo bem”, disse o italiano. “Terei de me acostumar a conversar com os engenheiros pelo rádio, porque sou uma pessoa que fala muito pouco. Mas, se eles falarem, será para me dar informações úteis. Terei de aprender bem os procedimentos. Se você tocar no botão errado, é uma bagunça. Em breve, vou me sentar em um volante em casa para aprender as partidas e os vários procedimentos porque preciso saber onde fica cada botão sem ter de olhar para eles - contou Antonelli.

Lewis Hamilton ultrapassando George Russell no GP da Inglaterra de 2024 (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O piloto da Prema na Fórmula 2 também falou sobre o relacionamento com Hamilton nos últimos meses em que esteve mais próximo da Mercedes nas corridas da F1. Ele elogiou a atenção do heptacampeão mundial nos bastidores e disse que os dados sugerem que os dois têm estilos de pilotagem parecidos.

continua após a publicidade

- Eu não esperava isso. Ele é muito legal e conversa muito comigo. Olhando os dados, seu estilo de pilotagem parece com o meu. Eu estava em Singapura e aprendi muito ouvindo ele conversar com os engenheiros - concluiu o italiano.

Após pausa de quase um mês, a Fórmula 1 retorna entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.