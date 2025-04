GP do Japão de Fórmula 1: conheça o circuito de Suzuka

O Circuito Internacional de Suzuka será a sede do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, a terceira corrida da temporada de 2025 da categoria. A histórica pista japonesa chega a mais uma edição na F1, onde já protagonizou diversas batalhas por título e momentos marcantes. O autódromo é raro, sendo um dos poucos circuitos competitivos do mundo a ter o traçado em formato de "8".

Fundado em 1962, na cidade de Suzuka, em Mie, o circuito foi modificado três vezes. Em 1983 foi colocado uma chicane na última curva para diminuir a velocidade dos carros dentro da reta dos boxes e a curva Degner foi feita dentro de dois cantos em vez de uma longa curva.

Em 2002, a chicane foi ligeiramente modificada, a 130R também teve alterações e algumas curvas em forma de "S" foram feitas um pouco mais fortes e rápidas. No ano seguinte, a chicane foi feita ligeiramente mais rápida e próxima a 130R. O circuito tem 5,807 km, com 18 curvas.

Confira a volta completa abaixo:

Primeiro setor

A volta começa na reta dos boxes, em uma descida íngreme, tão íngreme que ajudou Ayrton Senna em 1988, quando o motor apagou na largada e pegou no "tranco" por conta da descida. Na primeira curva, os carros aliviam um pouco o acelerador e já se preparam para uma frenagem mais forte na curva 2. Logo depois, uma difícil sequência de duas esquerda-direita, onde os pilotos evitam as zebras internas para não perder o controle do carro. Ao fim, chegam na última curva do setor, em raio longo para a esquerda.

Primeiro setor (em vermelho), do circuito de Suzuka (Foto: Reprodução)

Segundo setor

O segundo setor começa com uma sequência de duas curvas rápidas para a direita, onde na primeira os pilotos aliviam o pé do acelerador e na segunda freiam levemente para contornar no traçado perfeito. Após uma pequena reta, um hairpin de baixa velocidade, que se deve ter cuidado ao retomar a velocidade para não destracionar.

Na sequência, os carros chegam a um trecho de velocidade máxima, na "curva reta", que dá a outro hairpin, dessa vez com uma frenagem mais leve. Após a curva, vão para a reta oposta, que divide o segundo setor do terceiro.

Segundo setor (em azul), do circuito de Suzuka (Foto: Reprodução)

Terceiro setor

O terceiro setor segue em alta velocidade, onde contornam a famosa 130R, curva de aceleração máxima, No local, Fernando Alonso ultrapassou Michael Schumacher no Grande Prêmio do Japão de 2005, uma das manobras mais icônicas da história da Fórmula 1.

Depois da 130R, a pista chega na famosa "chicane da discórdia", que antecede a última curva do circuito. Foi lá que Alain Prost e Ayrton Senna se colidiram e o francês se tornou campeão mundial em 1989 com o polêmico movimento. Após a chicane, os pilotos vão para a 18ª e última curva da pista, em raio longo para direita em trecho de reaceleração, para concluir a volta.

Terceiro setor (em amarelo), do circuito de Suzuka (Foto: Reprodução)

Programação do GP do Japão; veja onde assistir

➡️ Quinta-feira, 3 de abril

🏎️ Treino livre 1: 23h30 — Bandsports e F1TV

➡️ Sexta-feira, 4 de abril

🏎️ Treino livre 2: 3h — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 3: 23h30 — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 5 de abril

🏎️ Classificação: 3h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 6 de abril

🏎️ Corrida: 2h — Band e F1TV

*Horários de Brasília