GP do Canadá: confira horários da próxima etapa da Fórmula 1

A Fórmula 1 realiza neste domingo (15) o GP do Canadá. A prova acontece no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. A prova é de curvas de alta velocidade e tem o famoso "Muro dos Campeões", conhecido por acabar com a corrida de grandes pilotos. A prova acontece às 15h (de Brasília) e tem transmissão da Band e F1TV.

No campeonato de pilotos, Oscar Piastri é o líder com 186 pontos, 20 a mais que Lando Norris, segundo colocado. Max Verstappen é o terceiro. Entre as equipes, a McLaren é líder absoluta, Ferrari, Mercedes e Red Bull vem em sequência.

Oscar Piastri (McLaren) venceu o GP da Espanha, último da F1. A prova foi marcada pela dominância absoluta da McLaren, que seguiu voando mesmo após as atualizações nos carros das demais equipes.

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, líder parcial da temporada (Foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou em 12º, seu melhor resultado da carreira. O brasileiro ainda não pontuou na Fórmula 1.

Relembre prova de 2024

No ano passado, Max Verstappen foi o vencedor da corrida. O pódio foi completado por Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes)

PÓDIO: Max Verstappen (1º), Lando Norris (2º) e George Russell (3º)

POLE POSITION: George Russell (1:12.000)

VOLTA MAIS RÁPIDA: Lewis Hamilton (1:14.856)

Este é Vroum, mascote do GP do Canadá (Foto: Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Horários do GP do Canadá; veja onde assistir e horários

➡️ Sexta-feira, 13 de maio

🏎️ Treino livre 1: 14h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 18h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 14 de maio

🏎️ Treino livre 3: 13h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 17h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 15 de maio

🏎️ Corrida: 15h — Band e F1TV

*Horários de Brasília