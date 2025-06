GP do Canadá de Fórmula 1: conheça o circuito de Montreal

O Circuito Gilles Villeneuve será a sede do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, a décima etapa da temporada de 2025 da categoria. Em sua 44ª edição, a pista canadense sofreu com cinco alterações no traçado em toda a história, sendo a última em 2002. Michael Schumacher é o maior vencedor do GP na história, com sete vitórias.

Com 4,361 km, a pista de Montreal, localizada na Ilha de Notre Dame, foi fundada em 1978, logo no ano em que recebeu a primeira corrida, vencida pelo canadense Gilles Villenueve, de Ferrari. Com 14 curvas, o traçado conta com curvas de alta velocidade que passam rente aos muros que protegem o Parque Jean-Drapeau. Além disso, conta com uma longa reta no terceiro setor, onde chegam as últimas curvas. Ali está localizado o famoso "Muro dos Campeões".

Confira a volta completa abaixo:

Primeiro setor

A volta começa na reta dos boxes, onde fica a principal arquibancada do circuito. Na primeira curva, forte freada à direita e rapidamente outra frenagem, para contornar outra curva, dessa vez à esquerda, em 180º, para seguir em uma mini reta, que leva às rápidas curvas 3 e 4, onde os carros passam rente ao muro a mais de 200 km/h. Na sequência, também "flat", fazem a quinta curva para fechar o primeiro setor.

Primeiro setor (em vermelho), do circuito de Montreal (Foto: Reprodução)

Segundo setor

O segundo setor começa um pouco antes das curvas 6 e 7, contornadas em média velocidade, que levam à segunda reta da pista, onde os carros chegam a 320km/h, com o DRS ativado. Na sequência, outra chicane (8 e 9), em alta velocidade, onde passam perto do muro, mais uma vez. Ao fim da parcial, os pilotos vão para um pequeno trecho de aceleração.

Segundo setor (em azul), do circuito de Montreal (Foto: Reprodução)

Terceiro setor

O último setor começa com uma forte frenagem para o hairpin da curva 10, onde levam para a principal e mais longa reta do circuito, onde chegam a velocidade máxima dos carros. Ao fim da reta, chegam as últimas duas curvas da pista (13 e 14), o principal ponto de ultrapassagem nas corridas, após grande trecho de DRS aberto. Na segunda perna da chicane, é onde fica localizado o "Muro dos Campeões", que já vitimou Damon Hill, Jacques Villeneuve, Michael Schumacher, Jenson Button e Sebastian Vettel. Por fim, voltam à reta principal para fecharem a volta.

