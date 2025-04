GP do Bahrein: Piastri conquista nova pole na F1 2025; Bortoleto é 18º

Oscar Piastri conquistou pole position do GP do Bahrein na tarde deste sábado (12), no Circuito Internacional de Sakhir. O australiano manteve o bom desempenho de todo o fim de semana para mais um P1 da McLaren, ao cravar 1m29s841, além de destacar a vantagem da equipe na F1 2025. George Russell e Charles Leclerc completam as três primeiras posições do grid.

O brasileiro Gabriel Bortoleto não superou os problemas vivenciados nos treinos e ficou para trás ainda na primeira etapa da classificação. O novato foi eliminado ao conquistar a 18ª posição, em que largará no domingo (13).

Como foi a Classificação do GP do Bahrein?

Oscar Piastri em ação no GP do Bahrein na F1 2025 (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Q1: Eliminação de Bortoleto e "queda" de Piastri

Lance Stroll, Fernando Alonso e Nico Hulkenberg foram os primeiros a entrar na pista. O alemão marcou 1m32s810 e garantiu provisoriamente a primeira colocação, que foi tomada logo pelo veterano da Aston Martin. Max Verstappen e Stroll chegaram a tentar uma volta rápida, mas erros no circuito impediram a contagem.

Líder incontestável, a McLaren garantiu o topo da primeira etapa da classificação facilmente. Charles Leclerc tinha acabado de assumir a liderança, quando foi ultrapassado por Oscar Piastri e Lando Norris, que ficou com a primeira colocação. O britânico marcou 1m31s107. Nos últimos segundos, Lewis Hamilton e Verstappen surpreendem em segundo e terceiro, respectivamente, e quebram nova dobradinha "Papaya". Piastri caiu para quarta colocação.

Alex Albon, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll e Oliver Bearman foram eliminados no Q1.

Q2: Bandeira vermelha de Ocon e dificuldade dos campeões

Antes mesmo dos primeiros pontos do Q2, Esteban Ocon pegou a zebra externa, o que destracionou o carro que rodou na pista. No rádio, o piloto garantiu que estava bem após a batida forte no murro. O acidente rendeu uma bandeira vermelha, o que interrompeu a atividade no GP do Bahrein.

A segundo qualificação voltou com apenas 11 minutos restantes para os 14 pilotos - nenhum registrou ainda volta rápida. Kimi Antonelli, da Mercedes, foi o primeiro a pontuar e assumiu a liderança com início sólido ao fazer 1m31s178. Sem surpresas, Norris e Piastri apresentaram tempos decisivos para a nova dobradinha, com o australiano de volta ao topo.

Verstappen e Hamilton, que não haviam colocado o novo composto, retornaram aos boxes para a mudança sem marcar voltas rápidas. Em um minuto para o fim, cinco pilotos não tinham registraram tempo. O holandês conseguiu alcançar a nona colocação, uma abaixo do heptacampeão mundial, com 1m31s019 e 1m31s009, respectivamente.

Com a dobradinha de McLaren garantida, Gasly garantiu a terceira colocação, seguido das duas Mercedes, com Russell e Antonelli. Charles Leclerc garantiu o sexto lugar, poucos segundos a frente de Carlos Sainz, ex-companheiro de Ferrari. Os campeões Hamilton e Verstappen seguem o piloto da Williams, e Tsunoda fecha o top-10.

Jack Doohan, Isack Hadjar, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso e Esteban Ocon foram eliminados no Q2.

Q3: Piastri campeão, Norris e Verstappen erram, e Antonelli surpreende

Yuki Tsunoda e Verstappen abriram a primeira volta rápida da terceira qualificatória, e o japonês superou o companheiro de Red Bull por 0,4 segundos. A dobradinha da Mercedes foi vista rapidamente, já que as Ferraris ultrapassaram Antonelli. Pouco depois, Piastri assumiu novamente a liderança sobre o Russell, ao garantir o melhor tempo do fim de semana. Uma penalidade eliminou a volta do jovem italiano, que caiu para a décima colocação, assim como Hamilton - ao passar os limites de pista.

A última volta dos pilotos mexeu com todo o grid de largada. A rápida liderança de Antonelli foi tomada por Russell que fez um tempo excelente de 1m30s009. O desempenho do britânico foi superado apenas por Piastri na pole position no GP do Bahrein. Após os dois, Charles Leclerc manteve sua posição do TL 3 para fechar o top-3 da qualificatória.

A grande surpresa veio logo abaixo do pódio do Q3, com o novato Antonelli em quarto lugar, seguido por Pierre Gasly, da Alpine. O erro na curva 1 custou para Norris uma melhor classificação. O britânico terminou na sexta posição, a frente de Verstappen, Carlos Sainz e Hamilton, respectivamente. Novo na Red Bull, Tsunoda não registrou tempo e ficou com a décima colocação.