GP do Bahrein de Fórmula 1: conheça o circuito de Sakhir

O Circuito Internacional do Bahrein será a sede do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, a quarta corrida da temporada de 2025 da categoria. Localizada no deserto de Sakhir a pista bareinita chega a sua 21ª edição dentro da principal categoria de automobilismo do mundo. O autódromo é marcado por suas retas e diversos pontos de ultrapassagem.

Fundado em 2002, na cidade de Sakhir, no Bahrein, o circuito foi usado em outras configurações apenas duas vezes. Em 2010, a Fórmula 1 utilizou a pista de Endurance, um traçado 887 metros mais longo, algo proporcionado pelo aumento de carros no grid. Já em 2020, devido à pandemia da COVID-19, o traçado do anel externo foi usado para a rodada dupla no local.

Confira a volta completa abaixo:

Primeiro setor

A volta começa na reta dos boxes, já em velocidade máxima. Ao fim da reta, os pilotos chegam nas primeiras curvas, em formato de "Z", onde precisam tomar cuidado para não destracionar na reaceleração e perder o controle do carro. Na primeira curva, é um dos principais pontos de ultrapassagem do circuito. Na sequência, mais uma reta, que leva até a curva 4, outro ponto de ultrapassagem da pista. Após isso, chegam ao segundo setor.

Primeiro setor (em vermelho), do circuito de Sakhir (Foto: Reprodução)

Segundo setor

Os carros chegam no segundo setor em uma sequência de curvas esquerda-direita-esquerda em alta velocidade, onde toda a aerodinâmica do carro é utilizada para contornar no menor tempo possível. Na sequência, uma forte frenagem no hairpin da curva 8, que levam a rápida curva 9 para a difícil frenagem da 10, onde diversos pilotos já "fritaram" os pneus.

Depois de um trecho de baixa velocidade, os carros chegam na reta oposta, que leva até as curvas 11 e 12, esquerda-direita, em reaceleração até o terceiro setor.

Segundo setor (em azul), do circuito de Sakhir (Foto: Reprodução)

Terceiro setor

O terceiro setor abre já com a velocidade máxima do segundo, mas rapidamente os pilotos vão para uma curta frenagem da curva 13, que leva a mais uma reta longa. Ao fim, os carros chegam nas duas últimas curvas do circuito e voltam para a reta principal.

Terceiro setor (em amarelo), do circuito de Sakhir (Foto: Reprodução)

Programação do GP do Bahrein; veja onde assistir

➡️ Sexta-feira, 11 de abril

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 12 de abril

🏎️ Treino livre 3: 9h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 13h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 13 de abril

🏎️ Corrida: 12h — Band e F1TV

*Horários de Brasília