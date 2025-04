Drugovich comemora chance e aprova treino no Bahrein, apesar de ‘estar enferrujado’

O primeiro treino livre do GP do Bahrein marcou o retorno de Felipe Drugovich à pista em atividade da Fórmula 1 pela primeira vez em 2025. O reserva da Aston Martin teve nas mãos o carro de Fernando Alonso e fez o 16º tempo da atividade. Saiu contente com a chance, ainda que as condições tivesse sido diferentes daquelas com as quais está acostumado.

A temperatura ambiente alta jogou o asfalto para 48°C, além da pista estar suja para a abertura do fim de semana. Mesmo assim, Drugovich conseguiu se equiparar a Lance Stroll, outro titular dos carros verdes. O canadense ficou na 15ª colocação e foi somente 0s082 mais rápido que Felipe.

— Feliz com o treino de hoje. Diria que as condições estavam bastante complicadas. Algo que nunca tinha feito antes, com esse calor, provavelmente 35°C ou perto disso — afirmou Felipe, que prosseguiu ao falar sobre a difícil dirigibilidade que teve durante a sessão.

— Estava complicado guiar, acho que para todo mundo, a aderência era muito baixa. Mas foi legal, sempre é bom dar algumas voltas nesse carro, sempre um prazer — continuou.

Felipe Drugovich participou do TL1 do Grande Prêmio do Bahrein (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

— Agradeço à equipe novamente pela chance. Estava um pouco enferrujado, fazia tempo que não guiava o carro, mas foi legal. Boa experiência. Agora vamos ver o que o time consegue fazer no fim de semana — finalizou.

A Fórmula 1 realiza o GP do Bahrein, em Sakhir, entre os dias 11 e 13 de abril, quarta etapa da temporada 2025.