Por que Mariana Becker não está no GP do Bahrein de F1?

Presente nos GPs da Austrália, China e Japão, Mariana Becker não está no Bahrein para a cobertura da Fórmula 1. A repórter da Band está sendo substituída por Thiago Fagnani, responsável pelas transmissões in loco da emissora durante a etapa.

A jornalista reveza a cobertura dos Grandes Prêmios na emissora. Thiago Fagnani também assume as reportagens da Fórmula 2 e da Fórmula 3, que tem o brasileiro Rafael Câmara largando da primeira posição do grid de largada.

Thiago Fagnani não é figura nova para os amantes da Fórmula 1 no Brasil: ele já cobriu as etapas de Miami, Imola e Interlagos em 2024. Além de Mariana Becker e Thiago Fagnani, o repórter Felipe Kieling também participa do revezamento da transmissão.

Nos primeiros anos da Fórmula 1 na emissora, a repórter cobria todas as provas da temporada. Nos últimos anos, Mariana Becker passou a revezar a função com outros repórteres da casa. Na prova do Brasil, a quantidade de jornalistas é maior, mas Mariana Becker continua sendo a principal repórter da transmissão.

Mariana Becker é repórter da Band desde 2021 (Foto: Divulgação/Vira Comunicação)

Relembre prova do Bahrein de 2024

No ano passado, Max Verstappen foi o vencedor da corrida. O pódio teve dobradinha da Red Bull, que começou a temporada de 2024 já com vantagem no campeonato.

Traçado do GP do Bahrein (Foto: reprodução)

PÓDIO: Max Verstappen (1º), Sergio Pérez (2º) e Carlos Sainz (3º)

POLE POSITION: Max Verstappen (1:29.179)

VOLTA MAIS RÁPIDA: Max Verstappen (1:32.608)

Programação do GP; veja onde assistir

➡️ Sexta-feira, 11 de abril

🏎️ Treino livre 1: 8h30 — Bandsports e F1TV ✅

🏎️ Treino livre 2: 12h — Bandsports e F1TV ✅

➡️ Sábado, 12 de abril

🏎️ Treino livre 3: 9h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 13h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 13 de abril

🏎️ Corrida: 12h — Band e F1TV

*Horários de Brasília