GP da Emilia-Romagna: Verstappen domina e vence na F1; Bortoleto é 18º

Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio da Emilia-Romagna de F1 neste domingo (18). A prova foi marcada por bandeiras amarelas, estratégias de paradas nos boxes e dominância do holandês, que não saiu da liderança da prova desde a segunda curva.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, largou em 14º e terminou em 18º. Ele chegou a ficar na zona de pontuação, mas não conseguiu se manter.

Completam o pódio Lando Norris (McLaren), em segundo, e Oscar Piastri (McLaren), em terceiro. Com a prova, Oscar Piastri segue sendo o líder do campeonato de pilotos.

Verstappen comemora vitória no GP da Emilia-Romagna (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Como foi o GP de Ímola de F1?

A largada

Oscar Piastri saiu na frente de Max Verstappen, mas o holandês já pulou na frente do australiano na tamburello. Logo após a ultrapassagem, Verstappen já abriu mais de um segundo para o piloto da McLaren.

No meio do pelotão, Kimi Antonelli (Mercedes) passou Lewis Hamilton (Ferrari). Na primeira volta, Gabriel Bortoleto manteve a posição de largada, 14º.

Briga entre os três primeiros

Com a passada fácil de Max Verstappen sobre Oscar Piastri, a disputa do pódio no início da corrida ficou para a terceira posição. George Russell, em terceiro, precisou se defender de Lando Norris. Na volta 12, o piloto da McLaren fez a ultrapassagem.

Bortoleto na zona de pontuação

Largando em 14º, Gabriel Bortoleto chegou aos 10 primeiros na volta 13 da prova. Foi a primeira vez que o brasileiro esteve na zona de pontuação de uma corrida da F1, mas terminou em último entre os que completaram a prova. Na volta 39, Nico Hulkenberg, companheiro de Bortoleto na Sauber, também chegou à zona de pontos, mas também encerrou a prova fora dela.

Paradas antecipadas

Na volta 10 da corrida, as equipes começaram a chamar os pilotos para a troca de pneus. No top 4, Russell e Piastri pararam, perdendo posições. O piloto da McLaren chegou a ficar fora da zona de pontos, mas começou a recuperar. Verstappen e Norris não pararam cedo.

Safety Car anima paradas das equipes

Na volta 29, Estaban Ocon teve problemas no carro e foi para a grama, precisando acionar o safety car virtual. Foi o incentivo que faltava para as equipes chamares os demais pilotos para a prova. Oscar Piastri também voltou aos boxes; a medida da McLaren foi para evitar as ultrapassagens, já que o pneu do australiano estava desgastado.

Verstappen abre um mar sobre Lando Norris

O safety car foi ótimo para Max Verstappen. O holandês abriu quase 19 segundos sobre Lando Norris na volta 38.

Antonelli abandona e chama safety car

Faltando menos de 20 voltas para o fim da corrida, Kimi Antonelli foi para a grama e chamou uma bandeira amarela, acompanhada do carro de segurança. Verstappen aproveitou para ir aos boxes. Como a parada foi com safety car real, não virtual, a diferença entre os pilotos caiu. Piastri voltou ao pódio, na segunda colocação.

Na volta 50, o top 3 ficou com Max Verstappen, Oscar Piastri e Lando Norris.

A relargada

Com a volta da bandeira amarela, os pilotos ficaram muito próximos. Quando ela foi encerrada, na volta 54, Verstappen já conseguiu abrir vantagem de um segundo para Oscar Piastri.

Batalha interna na McLaren

Na volta 58, Oscar Piastri e Lando Norris brigaram por posição. A ultrapassagem veio na tamburello e Lando Norris garantiu a segunda posição.

Em casa, Ferrari faz boa campanha

Considerando o carro e a posição de largada, a Ferrari até entregou uma boa corrida. Leclerc e Hamilton largaram, respectivamente, em 11º e 12º. Os pilotos chegaram à zona de pontuação, com Hamilton em quarto e Leclerc em sexto.

Reestreia de Franco Colapinto

De volta ao grid após a demissão de Jack Doohan, Franco Colapinto voltou à Fórmula 1. Logo nas primeiras voltas, o argentino acabou saindo na pista e pegando a brita. Ele voltou ao grid encerrou a prova na posição de largada, um 16º.

Próxima parada: Mônaco

Já no próximo domingo, a Fórmula 1 chega ao Grande Prêmio de Mônaco, nas ruas de Monte Carlo. A largada está marcada para às 10h (de Brasília).

Resultado do GP da Emilia-Romagna