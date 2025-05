Hamilton compara início na Ferrari com Mercedes: ‘Primeiros 6 meses foram difíceis’

Em todas as edições do GP de Miami realizadas até aqui, Lewis Hamilton nunca conseguiu ir além da sexta posição. No entanto, apesar do histórico nem tão positivo assim, o heptacampeão disse que espera dar mais um passo importante no processo de adaptação à Ferrari durante o fim de semana, ainda que a equipe de Maranello não tenha preparado nenhuma atualização para a SF-25.

Depois de toda animação com a chegada ao time mais icônico da história da Fórmula 1, o britânico tem atravessado um momento turbulento na nova casa. Com exceção da vitória na prova curta do GP da China, o #44 não convenceu nas cinco primeiras etapas e foi consistentemente derrotado por Charles Leclerc, companheiro de garagem. Na Arábia Saudita, por exemplo, o monegasco foi ao pódio, enquanto o inglês teve de se contentar com a sétima posição.

De fato, a jornada de adaptação à Ferrari não tem sido nada fácil. No entanto, Hamilton lembrou que passou por uma situação similar há 12 anos, quando desembarcou em Brackley para se tornar o mais novo piloto da Mercedes. Por isso, garantiu que está encarando todas as dificuldades com muita naturalidade.

— Não há uma coisa específica que não funcione. Mesmo na Mercedes, os primeiros seis meses foram difíceis. Preciso me ambientar e me acostumar a trabalhar com pessoas novas, e o mesmo vale para os engenheiros, que antes estavam acostumados com outros pilotos e estilos de pilotagem diferentes. Estou tentando trabalhar para conseguir adaptar meu estilo de pilotagem, isso é certo — disse durante a entrevista coletiva em Miami, nesta quinta-feira (1).

E apesar de a escuderia italiana não ter preparado nenhuma melhoria para o carro, como ele mesmo afirmou, Hamilton citou Leclerc para deixar claro que é possível extrair mais desempenho da SF-25.

— Não temos nenhum tipo de atualização aqui, mas Leclerc demonstrou do que esse carro é capaz, e nós precisamos fazer o mesmo e tentar replicar esse tipo de desempenho — apontou.

— Se o formato sprint pode ser uma vantagem para mim? Na verdade, não sei explicar. Na China, simplesmente não fizemos praticamente nenhuma mudança no carro, e isso, sem dúvida, foi um aspecto positivo, o carro foi competitivo desde o início. Nas outras corridas, no entanto, sempre fizemos mudanças tentando melhorar o carro ao longo do fim de semana, e nem sempre conseguimos — concluiu.

A Fórmula 1 realiza o GP de Miami, primeiro do ano nos Estados Unidos, entre os dias 2 e 4 de maio. É a sexta etapa da temporada 2025.