GP de Miami: Piastri lidera treino livre; Bortoleto é 15º

Oscar Piastri liderou o primeiro treino livre do GP de Miami, realizado nesta sexta-feira (2), no Autódromo Internacional de Miami, nos Estados Unidos. A sessão foi marcada por diversas trocas de liderança ao longo das voltas e pela batida de Oliver Bearman, no final do treino. Charles Leclerc e Max Verstappen completaram o top 3.

Gabriel Bortoleto terminou na 15ª colocação, logo atrás de seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que fechou em 14º lugar.

Como foi o treino do GP de Miami?

No início do primeiro e único treino livre do dia em Miami, quase todos os pilotos foram à pista com pneus médios. Apenas Isack Hadjar, Liam Lawson, Lance Stroll e Fernando Alonso optaram pelos compostos duros para a sessão.

A Red Bull trouxe atualizações para este fim de semana: o RB21 de Max Verstappen está equipado com um novo assoalho. Por enquanto, a novidade está disponível apenas no carro do tetracampeão mundial.

Que isso, Norris?

Lando Norris protagonizou um momento curioso: parou nos boxes para devolver algumas ferramentas que estavam dentro de seu carro. O britânico chegou a tentar se livrar de uma chave de fenda ainda na pista, mas acabou trazendo as peças de volta para a garagem.

Primeiros tempos

Com seis minutos de treino, Verstappen cravou 1m29s808 e liderava a sessão, seguido por Oscar Piastri (1m30s059) e Pierre Gasly. Pouco depois, George Russell desbancou o holandês com 1m29s798 — apenas 0s010 mais rápido.

continua após a publicidade

Carlos Sainz, com os mesmos pneus médios, assumiu a liderança provisória com 1m29s198. Seu companheiro de equipe na Ferrari, Alexander Albon, ficou a apenas 0s22 do tempo do espanhol após quase dez minutos de atividade. Na parte de trás do grid, Gabriel Bortoleto ocupava a 17ª colocação, enquanto seu companheiro na Sauber, Nico Hülkenberg, aparecia em 16º, com meio segundo de vantagem.

George Russell voltou ao topo ao anotar 1m28s488 com pneus médios, superando Max Verstappen mais uma vez. Lando Norris chegou a tomar a liderança do compatriota, mas o piloto da Mercedes reagiu rapidamente, melhorando sua marca em 0s3. Gabriel Bortoleto, por sua vez, completou uma nova volta e registrou 1m30s141.

FIA chama McLaren, Williams e Mercedes na ponta

A McLaren foi chamada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para prestar esclarecimentos sobre o episódio incomum envolvendo Norris. O britânico foi liberado dos boxes com ferramentas dentro do cockpit. Até o fim da sessão, não houve um posicionamento oficial sobre o caso.

Com sua primeira volta rápida utilizando pneus macios, Nico Hülkenberg tirou Bortoleto da 19ª posição da tabela de tempos. Após 15 minutos de treino, as Mercedes dominavam: Russell liderava, seguido por Andrea Kimi Antonelli. Pouco depois, as Williams assumiram as duas primeiras posições provisoriamente.

Max Verstappen voltou à liderança, agora com pneus macios, abrindo 0s1 de vantagem sobre Carlos Sainz. Pouco depois, Charles Leclerc assumiu o primeiro lugar, mas foi rapidamente superado por Oscar Piastri, que cravou um tempo 0s3 mais rápido que o do monegasco, também com compostos macios.

Batida de Bearman e liderança de Piastri

Nos minutos finais, a bandeira vermelha foi acionada após Oliver Bearman, da Haas, rodar em baixa velocidade e bater no muro entre as curvas 12 e 13. A interrupção encerrou a sessão prematuramente.

Oscar Piastri terminou o treino livre na liderança com 1m27s128. Leclerc ficou com a segunda colocação, enquanto Verstappen fechou o top 3, 0s4 atrás do australiano da McLaren. Gabriel Bortoleto encerrou a sessão em 15º.