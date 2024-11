Mercedes se diz focada em ‘encerrar ciclo com Hamilton em alta’ na Fórmula 1

A Mercedes quer terminar a temporada 2024 da Fórmula 1 da melhor maneira possível para buscar uma reação e voltar a brigar na ponta do grid na F1 2025. Mas, mais do que isso — pelo menos neste momento — dar a Lewis Hamilton um final de trajetória digno em seus últimos momentos com as flechas prateadas na categoria.

Lewis será piloto da Ferrari após 12 temporadas com a equipe alemã, time que o ajudou a conquistar seis títulos mundiais em 84 vitórias e se consolidar como um dos maiores pilotos de todos os tempos — o outro título foi em 2008, quando corria pela McLaren, equipe que deixou no final de 2012. O britânico será substituído pelo italiano Andrea Kimi Antonelli, de apenas 18 anos, como companheiro de George Russell.

— Estamos focados em terminar este ano o mais forte possível para ter mais alguns momentos de destaque em 2024. Estamos ansiosos pelas corridas que se aproximam, para terminar nossa incrível jornada com Lewis em alta e criar um impulso para 2025 — disse Toto Wolff, chefe da Mercedes, ao "GP Blog".

A Mercedes está preparando uma série de homenagens para se despedir do heptacampeão mundial. Entre elas, uma promoção que dará a chance a 150 fãs ‘assinarem’ o carro da despedida de Hamilton no time de Brackley.

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, no GP dos Estados Unidos, no Texas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Wolff também destacou a expectativa em ter a F1 de volta a Las Vegas, já que a etapa do ano passado agradou muito às equipes e pilotos. A prova, vencida por Max Verstappen, da Red Bull, teve 99 ultrapassagens e ganhou elogios dos pilotos por ter um bom traçado e vários pontos de alta velocidade.

— Estamos animados para a volta à Las Vegas. A F1 apresentou um show incrível no ano passado e a visão dos carros de F1 correndo pela Strip à noite foi um dos momentos mais legais da temporada — destacou.

— A pista em si e as condições climáticas trazem um desafio para os pilotos e equipes. Além de criar disputas emocionantes, é um evento fascinante. Estou certo de que este ano será ainda mais bem-sucedido e teremos um crescimento contínuo, aumentando o interesse pelo nosso esporte nos EUA — concluiu Wolff.

A Fórmula 1 volta às pistas para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 21 e 24 de novembro. Depois, realiza corridas no Catar, última sprint do ano, e Abu Dhabi.