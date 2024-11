Quando será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após uma longa pausa, a Fórmula 1 volta aos seus trabalhos neste final de semana. Dessa vez, a categoria aterrissa em Las Vegas, na 22º etapa da categoria. A prova será realizada no Circuito Las Vegas Strip, montado nas principais ruas da “Cidade do Pecado”, com 6,2 quilômetros de extensão, 17 curvas e 50 voltas de duração. O evento tem início no dia 21, quinta-feira, e vai até o sábado (23), com uma programação que vai até a madrugada. A transmissão será pela Band e a F1TV.

Decisão em Las Vegas

Max Verstappen lidera o campeonato com 393 pontos e está próximo de seu tetracampeonato. Lando Norris é o único com chance de desbancar o holandês, no entanto, precisará da sorte de Las Vegas e fazer um bom trabalho na pista. Caso vença em Nevada, o holandês, assim como o seu sogro, Nelson Piquet, irá conquistar a temporada na “Cidade do Pecado”.

GP de Las Vegas de 2023, em Nevada, nos Estados Unidos (Foto: Mark Thompson/AFP)

Segundo ano de Las Vegas na Fórmula 1

O sonho antigo da Liberty Media foi realizado em 2023, com a estreia do GP de Las Vegas. A empresa desejava aumentar a participação da F1 no mercado norte-americano. A prova contou com boas disputas na pista e foi cercada de expectativas, principalmente por ter como cenários os famosos cassinos, além de passar pela famosa Las Vegas Strip.

Saiba de todos os detalhes do GP de Las Vegas 2024.

GP de Las Vegas

Quinta-feira, 21 de novembro

Treino livre 1: 23h30 - Bandsports e F1TV

Sexta-feira, 22 de novembro

Treino livre 2: 03h — Bandsports e F1TV

Treino livre 3: 23h30 — Bandsports e F1TV

Sábado, 23 de novembro

Classificação: 03h — Band, Bandsports e F1TV

Domingo, 24 de novembro