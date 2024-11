CEO da McLaren, Zak Brown falou sobre o comportamento de Lando Norris nos duelos de pista contra Max Verstappen em 2024, ano em que teve a primeira oportunidade da carreira de brigar pelo título da Fórmula 1. Apesar de ter elogiado a maneira “justa” do britânico de competir, o dirigente deixou claro que, em alguns momentos, seria melhor para o atual vice-líder do Mundial de Pilotos não ser tão sincero quanto aos pontos fracos que possui.

Desde que chegou ao time papaia em 2019, a temporada atual foi a primeira em que o #4 de fato teve um carro competitivo o bastante para brigar por vitórias. Após subir no degrau mais alto do pódio no GP de Miami, no início de maio, as expectativas eram as de que Norris pudesse dificultar a vida de Verstappen mais vezes no decorrer do certame, o que não chegou a acontecer. Ainda que o companheiro de Oscar Piastri tenha vencido nos Países Baixos e em Singapura, o dono do RB20 #1 chega ao GP de Las Vegas com 62 pontos de vantagem na classificação e com uma das mãos no tetracampeonato.

No entanto, o que mais chamou a atenção ao longo de todo o campeonato foi a falta de agressividade de Lando na hora de disputar posição contra o neerlandês. Depois de se encontrarem pela primeira vez na Áustria, os dois voltaram a ser o centro das atenções nos Estados Unidos e no México. Em São Paulo, no início de novembro, não chegou a acontecer uma disputa direta entre eles, embora o britânico, assim como já tinha feito em outras oportunidades, reconheceu a superioridade do rival e afirmou que precisava mudar a postura.

Em entrevista à revista alemã Auto Motor und Sport, Brown foi questionado sobre o comportamento de Norris e a sinceridade do piloto de abrir o coração e admitir as fraquezas que possui como competidor.

— O mundo mudou. Está mais transparente. Hoje, admitir fraqueza é uma força. Todos nós temos algumas. Talvez Lando, às vezes, seja muito aberto sobre isso, e seria melhor guardar certas coisas. Mas não creio que isso se traduza numa fraqueza na pista — começou.

— Lando guiou de forma brilhante em Austin. A única coisa que ele poderia ter feito de diferente seria bater no carro do Max. Mas esse não é o nosso estilo, nem o do Lando — acrescentou.

Aproveitando o gancho, o CEO da McLaren até elogiou Verstappen, mas declarou que é preciso estabelecer um limite do que é aceitável ou não nas batalhas de pista, tendo como base o atual conjunto de regras. Assim como Toto Wolff, chefe da Mercedes, já havia dito há algumas semanas, Brown também mencionou a disputa pelo título da temporada 2021 entre Max e Lewis Hamilton como exemplo.

— Afinal, [a polêmica nos Estados Unidos] gerou uma grande discussão sobre as regras do jogo. Isso também é necessário. Lando compete forte, mas de forma justa. Max é um piloto incrível que leva as regras ao limite. Mas temos de mostrar a ele onde estão os limites. Se isso não for feito, teremos cenas como aquelas entre Lewis e Max em 2021, quando Lewis decidiu dar um basta. Acho que não queremos voltar a isso — encerrou.

A Fórmula 1 volta às pistas para o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre os dias 21 e 24 de novembro. Depois, realiza corridas no Catar, última sprint do ano, e Abu Dhabi.