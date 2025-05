GP da Espanha: Piastri lidera TL3 da F1 e Bortoleto é 11º

Oscar Piastri (McLaren) liderou o treino livre três do Grande Prêmio da Espanha de F1 neste sábado (31). Lando Norris (McLaren) foi segundo em sessão liderada pela McLaren. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) conseguiu ficar em 11º, foi o único treino livre da Espanha em que o piloto da Sauber ficou entre os 15 primeiros. Ele marcou o tempo de 1:13.722.

Como foi o TL3 do GP da Espanha?

Foi um treino consideravelmente tranquilo, sem grandes intercorrências. A sessão reforça o domínio da McLaren, equipe favorita para conquistar a pole position na classificação, que acontece às 11h (de Brasília).

A distância da equipe papaya emplacou 7 décimos em Charles Leclerc, da Ferrari. Com as mudanças na flexibilidade das asas ordenadas pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo), era esperado que as equipes estivessem mais próximas da McLaren, mas não foi o que aconteceu neste sábado.

Lando Norris em treino livre no GP da Espanha (Foto: Lluis Gene / AFP)

A classificação do GP da Espanha acontece logo mais, às 11h, e tem transmissão da TV Band, BandSports e F1TV. A corrida está marcada para às 10h de domingo e pode ser assistida na TV Band e F1TV.

Veja como foram os outros treinos livres

