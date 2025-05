Bortoleto é criticado por fala no rádio, mas se defende: ‘Fui mal interpretado’

Gabriel Bortoleto explicou, na última quinta-feira (29), o contexto de uma declaração feita pelo rádio que repercutiu nas redes sociais após o GP de Mônaco. O piloto da Sauber bateu na primeira volta após disputa com Kimi Antonelli, que não foi punido pelo incidente. Na comunicação com a equipe, Bortoleto afirmou que, em outra ocasião, “jogaria o italiano no muro”, o que gerou críticas.

continua após a publicidade

O brasileiro, no entanto, negou ter falado com intenção agressiva e garantiu que sua declaração foi tirada de contexto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Temos respeito um pelo outro desde os dez anos, quando corríamos de kart. Já deixei clara minha opinião sobre o que aconteceu na primeira volta — disse Bortoleto, antes de se explicar:

— As pessoas pegaram um trecho do meu rádio. Eu perguntei ao meu engenheiro: ‘O que aconteceu? Ele levou punição?’. Ele respondeu: ‘Sem punição pelo que aconteceu’. Então eu disse: ‘Ok, se eu fizer o mesmo e jogá-lo no muro, não ganho punição também’. Mas interpretaram como se eu quisesse realmente jogá-lo no muro — afirmou em entrevista à “Sky Sports”.

continua após a publicidade

➡️ GP da Espanha: Norris lidera primeiro treino; Bortoleto é 16º

'Não estamos aqui para machucar ninguém' afirmou Gabriel Bortoleto

Lance entre Gabriel Bortoleto e Kimi Antonelli (Foto: Reprodução)

O brasileiro reforçou que seu objetivo na Fórmula 1 é competir com intensidade, mas sempre com respeito pelos adversários.

— Não estamos aqui para machucar ninguém. Obviamente, vamos competir duro, como sempre, e isso vai continuar. Sei que, no futuro, vamos nos tocar em disputas, como qualquer piloto, mas espero que seja sempre com respeito e de forma justa — concluiu.

➡️ Verstappen se aproxima de permanência na Red Bull por resultado que anula cláusula

Entenda o diálogo

Gabriel Bortoleto foi atacado por Kimi Antonelli logo após realizar uma ultrapassagem e acabou no muro. Pelo rádio, o brasileiro reclamou que foi empurrado para fora do traçado pelo piloto italiano.

continua após a publicidade

Apesar do incidente, Bortoleto conseguiu se recuperar rapidamente e voltou a se aproximar do pelotão. Ao notar que Antonelli ainda estava por perto, o brasileiro questionou seu engenheiro de pista, Jose Manuel López, se o rival havia recebido alguma punição pelo lance anterior.

GB: Eu acho que estamos alcançando o Antonelli aqui, ele foi punido por aquilo que fez?

Jose Manuel López (JML): Estamos todos no mesmo trem (de DRS) e ele não recebeu uma punição. Ele não recebeu uma punição.

GB: Ok, eu vou colocar ele no muro da próxima vez.

JML: Gabi, vamos focar naquilo que podemos controlar e maximizar esse cenário.

GP da Espanha, próxima corrida de Bortoleto na Fórmula 1

A F1 encerra a rodada tripla na Europa no Grande Prêmio da Espanha, que acontece nesse fim de semana, no Circuito da Catalunha. É a 54ª edição oficial da prova espanhola. A corrida pode animar o campeonato de pilotos, liderado Oscar Piastri (McLaren), seguido de Lando Norris (McLaren) e Max Verstappen (Red Bull). O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, ainda busca seus primeiros pontos na Fórmula 1.

O GP de Mônaco, última rodada realizada, foi marcado pela vitória de Lando Norris, que nunca havia vencido em Monte Carlo. Bortoleto foi novamente prejudicado pela estratégia da Sauber, além de um toque com Kimi Antonelli.