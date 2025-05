GP da Espanha: Piastri lidera segundo treino livre; Bortoleto é 17º

Oscar Piastri foi o mais rápido no segundo treino livre do GP da Espanha, nesta sexta-feira (30), no Circuito da Catalunha. O piloto da McLaren superou George Russell e Max Verstappen para fechar a sessão na frente, enquanto Gabriel Bortoleto terminou em 17º e Lewis Hamilton voltou a reclamar do desempenho do carro.

Como foi o segundo treino livre do GP da Espanha?

George Russell no GP da Espanha, em Barcelona (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Lando Norris abriu os trabalhos com o melhor tempo provisório da sessão, ao marcar 1m13s636. Fernando Alonso aparecia em segundo, com Charles Leclerc em terceiro. Pouco depois, Max Verstappen assumiu a vice-liderança, ficando a 0s274 de Norris, que seguia na ponta.

Bandeira amarela

A bandeira amarela foi acionada após Oliver Bearman escapar com a Haas e ir para a brita, mas o britânico conseguiu retornar à pista. Na mesma janela de tempo, George Russell chegou perto de tocar em uma das Williams na penúltima curva, mas conseguiu evitar o contato e contornar o adversário.

George Russell assumiu a liderança do treino ao cravar 1m13s501 com sua Mercedes, superando Lando Norris. Nesse momento, Gabriel Bortoleto ocupava a 18ª colocação. A melhor volta do brasileiro foi de 1m15s261, 1s7 acima do tempo do líder. Bortoleto errou o ponto de freada em uma das curvas e precisou usar a área de escape, mas evitou que a Sauber fosse parar na brita.

A direção de prova registrou um incidente entre Franco Colapinto e Isack Hadjar, por possível obstrução, mas optou por não abrir investigação. Na frente, Russell seguiu rápido e melhorou seu tempo para 1m13s046.

Logo depois, Max Verstappen e Lando Norris cravaram o mesmo tempo: 1m13s070. Mas foi Oscar Piastri quem quebrou a barreira: fez os três melhores setores da sessão e assumiu a ponta com 1m12s760.

Piastri lidera segundo treino livre

Na 11ª colocação, Lewis Hamilton reclamou com o engenheiro: “O carro está inguiável”. Gabriel Bortoleto conseguiu melhorar seu tempo, mas terminou o segundo treino livre em 17º. Faltando menos de dez minutos para o fim da sessão, a liderança seguia com Oscar Piastri, que marcou 1m12s760.

E foi assim que terminou o segundo treino em Barcelona. Piastri liderou a sessão, com George Russell em segundo e Max Verstappen fechando o top 3.

Próximos compromissos do GP da Espanha

Os carros voltam à pista neste sábado (31), com o terceiro treino livre às 7h30 (de Brasília). A classificação acontece na sequência, às 11h.

➡️ Sábado, 24 de maio

🏎️ Treino livre 3: 7h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV