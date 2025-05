Oscar Piastri liderou o primeiro treino livre do GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1, na manhã desta sexta-feira (16), em Ímola, na Itália. O australiano manteve o ritmo forte e conquistou a primeira colocação na sessão. Lando Norris terminou em segundo, enquanto Carlos Sainz ficou com o terceiro melhor tempo.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto, que bateu no final do treino, garantiu a nona posição — seu melhor resultado em um treino livre nesta temporada. Nico Hulkenberg, companheiro de equipe do brasileiro na Sauber, fechou a atividade em décimo lugar.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi o primeiro treino livre do GP da Emilia-Romagna?

Gabriel Bortoleto fez seu melhor tempo em um treino livre da temporada durante o GP da Emilia-Romagna (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Gabriel Bortoleto e Lewis Hamilton iniciaram os trabalhos na pista. O brasileiro saiu com pneus médios. Alguns carros estrearam no GP da Emilia-Romagna os pneus C6, composto ultramacio disponibilizado pela Pirelli. No início do treino, apenas Bortoleto, Nico Hülkenberg e Esteban Ocon não estavam utilizando esse tipo de pneu.

continua após a publicidade

➡️ Hamilton desabafa sobre adaptação à Ferrari: “Desafiador”

Erro de Leclerc quase causou uma batida

Fernando Alonso quase acertou a traseira do carro de Charles Leclerc ao contornar a chicane. O espanhol chegou a gesticular para o piloto monegasco após reduzir a velocidade. Apesar do incidente, a direção de prova optou por não o investigar.

Andrea Kimi Antonelli, piloto da casa, registrou 1m18s780 e liderava o treino naquele momento. Lando Norris aparecia em segundo, com Max Verstappen em terceiro. Bortoleto ocupava a 12ª colocação com 1m20s397. Logo depois, Yuki Tsunoda marcou 1m18s538 e assumiu o segundo lugar.

continua após a publicidade

Bortoleto chegou a reclamar com a Sauber sobre a altura do carro. O brasileiro relatou que o veículo estava batendo no chão e disse que mal conseguia manter a cabeça parada durante a volta rápida. Na frente, George Russell melhorou o tempo, mas Norris respondeu em seguida e assumiu a liderança com 1m17s491.

Mesmo após perder posições, Bortoleto melhorou sua marca com pneus médios e subiu para o 13º lugar. Leclerc voltou a errar na chicane e escapou para a brita, sem atrapalhar outros pilotos.

As Ferraris começaram a evoluir neste momento do treino. Lewis Hamilton chegou a ocupar a terceira posição, enquanto Charles Leclerc aparecia em quinto, mesmo após alguns erros. Outra equipe que surpreendeu foi a Aston Martin, com Fernando Alonso em quarto e Lance Stroll em quinto.

➡️ Brasil x Argentina na F1: Bortoleto comenta rivalidade com Colapinto

Bortoleto em segundo

Na sequência, Gabriel Bortoleto assumiu a segunda colocação ao marcar um tempo apenas 0s4 mais lento que o de Lando Norris. O brasileiro conhece bem o circuito: na Fórmula 2, no ano passado, conquistou a pole position e terminou em segundo na corrida. Poucos minutos depois, George Russell registrou 1m16s599 e assumiu a liderança.

A Ferrari, que antes figurava entre as primeiras, perdeu rendimento: Hamilton caiu para a 15ª colocação e Leclerc era o 17º. O britânico ainda cometeu um erro na chicane, saiu para o gramado, mas conseguiu retornar à pista. Oscar Piastri, que estava em 13º, cravou uma volta rápida e saltou para a primeira posição com 1m16s545.

Enquanto Nico Hülkenberg reclamava de problemas na asa, Bortoleto, já utilizando pneus macios, fez uma boa volta e subiu para o sexto lugar com 1m16s925. Pierre Gasly apareceu em terceiro, Norris recuperou a segunda colocação e Hamilton ficou em quarto.

O alemão da Sauber reclamou de ter sido atrapalhado por Lewis Hamilton. Em seguida, o britânico abriu uma volta rápida, mas perdeu tempo atrás de uma Alpine e acabou desistindo da tentativa. Alexander Albon também cometeu um erro na Tamburello: escapou da pista, levantou grama e brita ao passar por fora, mas conseguiu retornar ao traçado logo em seguida.

Um fato interessante deste treino foi a curta distância entre os pilotos. O último colocado, Esteban Ocon, ficou apenas 1s1 atrás do líder, Oscar Piastri.

Faltando 10 minutos para o fim da sessão, Piastri liderava, com Lando Norris em segundo e Carlos Sainz em terceiro. Hamilton ocupava a quinta posição, Max Verstappen era o sétimo, e Gabriel Bortoleto aparecia em nono.

Batida de Bortoleto encerra o treino

Nos minutos finais, Bortoleto perdeu a traseira na entrada de uma curva e acabou escapando da pista. O brasileiro bateu de frente no muro, o que provocou a bandeira vermelha e encerrou a sessão. Oscar Piastri terminou com o melhor tempo, seguido por Lando Norris e Carlos Sainz. Gabriel terminou em nono.

Veja os resultados do primeiro treino livre do GP da Emilia-Romagna