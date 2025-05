Neste fim de semana, a F1 volta a ter um argentino e um brasileiro no grid. Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, falou das expectativas sobre a rivalidade com Franco Colapinto, recém contratado da Alpine. O brasileiro destaca que gosta do argentino e relembrou as batalhas que teve com o piloto em 2024, durante a Fórmula 2.

— Eu vou ser bem sincero: eu gosto do Franco, acho que ele é um bom piloto, acho que ele merece estar na Fórmula 1, até pelo que ele fez no ano passado — afirmou Bortoleto em entrevista à TV Bandeirantes, que completa:

— Mas acho que a gente está numa posição agora de focar em nós mesmos. Vamos ver, se eu encontrar ele na pista, talvez a gente tenha alguns momentos divertidos, igual tivemos na Fórmula 2 no ano passado. Não é uma pessoa de quem sou extremamente próximo, mas é uma pessoa com quem tive boas batalhas no passado.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no Grande Prêmio de Miami 2025 (Foto: Hector Vivas/AFP)

Franco Colapinto entra na Alpine substituindo Jack Doohan. O piloto estreou na Fórmula 1 na segunda metade da temporada de 2024, mas não conseguiu assento para 2025.

Bortoleto destaca carinho dos argentinos na F1

O brasileiro também destacou o apoio que ganha dos argentinos, desde antes de Franco Colapinto chegar à categoria:

— Agora, eu fico feliz, sei que tem muitos argentinos que me apoiam. Antes mesmo de o Franco estar aqui, eu conversava bastante com alguns que vinham falar, dar parabéns, dar força, e isso é muito legal.

Sobre as expectativas para o Grande Prêmio de Ímola, o brasileiro disse gostar da pista. Não é a primeira vez que o brasileiro corre na pista, mas é a estreia dele lá pela Fórmula 1.

— É uma pista que, desde a primeira vez que eu estive aqui na Fórmula 4, eu sempre gostei muito. É uma pista muito técnica, uma pista que tem curva de alta, tem curva de baixa, curva de média velocidade. Você precisa pegar muito as zebras aqui. É lógico que depende um pouco do carro que você tem, se ele vai aceitar ou não.