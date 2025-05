A Ford minimizou o impacto de uma possível saída do tetracampeão Max Verstappen e até do atual chefe da Red Bull, Christian Horner, e afirmou que seguirá firme ao lado da equipe na Fórmula 1 nos próximos anos. Parceria entre Red Bull Powertrains e marca estadunidense está intensamente focada no desenvolvimento do novo motor para o regulamento técnico de 2026 e segue em ritmo “melhor do que o esperado”, com grande parte das metas atingidas até o momento.

Mark Rushbrook, chefe da Ford Performance, afirmou que a marca assinou contrato com o time austríaco “sabendo que pessoas vão mudar”.

— Em todos os lugares em que corremos, queremos ter a melhor equipe, os melhores pilotos e as melhores pessoas. Mas assinamos o acordo para alguém em particular? Não, porque sabemos que é um acordo de longo prazo e que essas pessoas podem sair. Sabíamos disso sobre Horner, Adrian Newey, pilotos... e alguns deles já haviam saído antes mesmo de entrarmos na pista — afirmou o dirigente à revista inglesa "Autosport", referindo-se a Newey e Sergio Pérez.

Adrian Newey (Foto: Ryan Pierse / Getty Images / Red Bull Content Pool)

'Queremos Verstappen em 2026'

— Queremos Max em 2026 e além? Com certeza. Ele é um campeão e contribui muito para a equipe. Mas vamos desistir se ele sair? De forma alguma. Estamos comprometidos com o projeto — completou.

Questionado sobre o impacto da atual queda de desempenho da Red Bull, Rushbrook demonstrou confiança. Ele lembrou que ciclos de domínio e instabilidade são comuns na F1 e reforçou a fé no talento dos profissionais que continuam na equipe, mesmo após a futura saída de Newey para a Aston Martin.

Red Bull e McLaren em 2025 (Foto: Chandan Khanna / AFP)

— Recentemente estivemos em Milton Keynes com Pierre Waché (diretor-técnico da equipe) e toda a equipe técnica. Acreditamos plenamente nas pessoas que estão lá e na capacidade delas de vencer corridas — finalizou o dirigente da Ford.

A Fórmula 1 retorna de 16 a 18 de maio para o GP da Emília-Romanha, em Ímola, o primeiro da temporada 2025 na Europa.