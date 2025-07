NBA: relembre a 1° passagem de Chris Paul no Clippers e a era ‘Lob City’

Como todo bom filho à casa torna, Chris Paul está de volta ao Los Angeles Clippers para a próxima temporada da NBA. Em sua segunda passagem pela franquia, é hora de relembrar como foi a primeira jornada do armador que deixou sua identidade gravada na "Lob City", o apelido que o time ganhou na época.

Chris Paul chegou ao Los Angeles Clippers em dezembro de 2011, vindo do New Orleans Hornets (atual Pelicans) e formou uma grande equipe, ao lado de Blake Griffin e DeAndre Jordan, que era grandes saltadores e com os passes altos de CP3, executavam pontes aéreas com frequência, ganhando o apelido de "Lob City".

Durante as seis temporadas em que defendeu o Clippers (até 2017), Paul levou a franquia aos playoffs em todos os anos — um feito inédito para o clube até então. Nesse período, suas médias foram de: 18.8 pontos, 9.8 assistências e 4.2 rebotes por jogo. Sua saída em 2017, rumo ao Houston Rockets, marcou o fim dessa primeira fase em Los Angeles.

Ao longo dessa era, Paul foi eleito cinco vezes All-Star, quatro vezes All-NBA First Team e seis vezes All-Defensive First Team. Apesar da insistência, o armador não conseguiu levar anel de campeão para o Intuit Dome, casa do Clippers.

Além de Houston Rockets, CP3 defendeu o Oklahoma City Thunder (2019), o Phoenix Suns (2020), Golden State Warriors (2023) e San Antonio Spurs (2025).

Chris Paul em ação pelo Spurs na NBA (Foto: Reprodução Instagram)

Aposentadoria confirmada por Paul

Chris Paul anunciou que encerrará sua carreira na NBA ao final da temporada 2025/26. O jogador de 40 anos fez a revelação durante entrevista à jornalista Jemele Hill no dia 6 de julho. A próxima campanha será a 21ª e última da carreira do veterano na principal liga de basquete do mundo.

