GP da Áustria: confira horário e onde assistir à corrida da F1

A Fórmula 1 (F1) realiza neste domingo (29), às 10h (horário de Brasília) a corrida do GP da Áustria. A sessão acontece no Circuito Red Bull Ring, em Spielberg. Lando Norris larga na pole, seguido de Charles Leclerc e Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto sai da 8º posição, a melhor já conquistada por ele. A prova tem transmissão da Band, e F1TV. O Lance! acompanha ao vivo.

Na classificação, o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, alcançou o Q3 — fase do treino com os 10 mais rápidos — pela primeira vez na F1. Com isso, o piloto garantiu sua melhor posição de largada na carreira, ficando em oitavo lugar. É a primeira vez que uma Sauber avança ao Q3 neste ano. O piloto já larga da zona de pontuação.

Confira o grid de largada

Pos. de largada Piloto Equipe Q1 Q2 Q3 1º Lando Norris McLaren 1:04.672 1:04.410 1:03.971 2º Charles Leclerc Ferrari 1:05.197 1:04.734 1:04.492 3º Oscar Piastri McLaren 1:04.966 1:04.556 1:04.554 4º Lewis Hamilton Ferrari 1:05.115 1:04.896 1:04.582 5º George Russell Mercedes 1:05.189 1:04.860 1:04.763 6º Liam Lawson Racing Bulls 1:05.017 1:05.041 1:04.926 7º Max Verstappen Red Bull Racing 1:05.106 1:04.836 1:04.929 8º Gabriel Bortoleto Sauber 1:05.123 1:04.846 1:05.132 9º Kimi Antonelli Mercedes 1:05.178 1:05.052 1:05.276 10º Pierre Gasly Alpine 1:05.054 1:04.846 1:05.649 11º Fernando Alonso Aston Martin 1:05.197 1:05.128 - 12º Alexander Albon Williams 1:05.143 1:05.205 - 13º Isack Hadjar Racing Bulls 1:05.063 1:05.226 - 14º Franco Colapinto Alpine 1:05.278 1:05.288 - 15º Oliver Bearman Haas 1:05.218 1:05.312 - 16º Lance Stroll Aston Martin 1:05.329 - - 17º Esteban Ocon Haas 1:05.364 - - 18º Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:05.369 - - 19º Carlos Sainz Williams 1:05.582 - - 20º Nico Hulkenberg Sauber 1:05.606 - -

Gabriel Bortoleto em coletiva em Spielberg, Áustria (foto: Joe Klamar / AFP)

GP da Áustria; veja onde assistir e horários

➡️ Domingo, 29 de junho

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília