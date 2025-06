Bernardinho define os 14 para Brasil enfrentar a Itália na VNL masculina

O técnico Bernardinho definiu os 14 jogadores que representarão o Brasil contra a Itália na segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). A partida do Brasil acontece neste sábado (28), às 18h (horário de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos, e terá transmissão do SporTV 2 (canal pago) e VBTV (streaming). ➡️ Clique para assistir no Sportv

O confronto entre Brasil e Itália na VNL marca o terceiro compromisso da participação brasileira na etapa norte-americana da competição, depois que a equipe venceu o Canadá por 3 sets a 0, neta quarta-feira e a China, também por 3 a 0, na quinta-feira.

Confira jogadores relacionados para Brasil e Itália

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Alan, Chizoba e Darlan

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato e Lukas Bergmann

Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta

Líberos: Alê Elias e Maique

Os ponteiros Lucarelli e Maicon e o central Thiery, que também estão nos Estados Unidos, poderão ser utilizados na partida contra a Itália na etapa de Chicago da Liga das Nações masculina.

Equipe espera boa segunda semana

O levantador Fernando Cachopa e o central Judson, principal pontuador da equipe comandada pelo técnico Bernardinho, foram os destaques da primeira semana e se preparam para enfrentar equipes mais fortes na América do Norte.

— A gente fez uma primeira semana muito boa, muito positiva, a gente conseguiu acumular muitas vitórias, e na Liga das Nações o que importa é isso, é vitória. Nosso primeiro objetivo desde que a gente se reuniu e iniciou os treinamentos era esse, era classificar para a fase final e cada vitória nos leva mais próximo disso — avaliou o central.

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Itália pela VNL masculina (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil e Itália

2° semana — Liga das Nações

📆 Data e horário: sábado, 28 de junho, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Chicago, nos EUA.

👁️ Onde assistir: SporTV 2 e VBTV