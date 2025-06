Oscar Piastri destacou a importância da parceria com o engenheiro de corrida, Tom Stallard, para o bom funcionamento interno da McLaren na Fórmula 1. Na terceira temporada de parceria, o australiano valorizou a comunicação tranquila entre ambos e afirmou que o entrosamento crescente tem contribuído para extrair o máximo de desempenho da equipe.

Com 22 pontos de vantagem sobre o companheiro após o GP do Canadá — marcado pelo primeiro choque direto entre os dois pilotos da equipe de Woking —, Piastri reforçou que o ambiente tranquilo ao lado do engenheiro tem contribuído para manter o foco em momentos de pressão.

— Tom e eu nos damos muito bem, já estamos no nosso terceiro ano juntos. Muitas das coisas não precisam nem ser ditas, fluem naturalmente. Estamos em boa fase — afirmou.

— Não só eu e o Tom, mas os outros engenheiros ao redor também deram um passo à frente neste ano, procurando mais desempenho em todos os detalhes — emendou.

Piastri: equilíbrio e postura tranquila

Piastri ficou conhecido desde a estreia pela postura tranquila dentro do carro, contrastando com o estilo mais enérgico de Norris nos rádios. Segundo o próprio piloto, esse equilíbrio também está presente no diálogo com Stallard.

— Do meu lado, é sempre em baixa voltagem, e do lado do Tom também é bem relaxado. Nos comunicamos bem e, quando precisamos mostrar firmeza entre nós ou com outras pessoas, conseguimos fazer isso. Essa é uma boa relação de se ter — explicou.

A Fórmula 1 retorna de 27 a 29 de junho, na Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.