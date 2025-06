Lewis Hamilton segue falhando em corresponder às expectativas na Ferrari. O desempenho da SF-25 pode não ser um dos melhores, mas Charles Leclerc já terminou no pódio três vezes na temporada 2025. Para Toto Wolff, chefe da Mercedes, é normal para o heptacampeão ter mais dificuldades no início do ano, ganhando confiança aos poucos.

A partir de 2022, primeiro ano do atual regulamento, Hamilton teve uma notória queda de desempenho. Até 2021, era muito comum ver o britânico vencendo e disputando títulos.

Período de adaptação da Ferrari

— Ninguém desaprende a pilotar tão rapidamente — disse Wolff ao podcast Bloomberg Hot Pursuit. — Em 2021, ele estava ótimo. Depois, o regulamento mudou e ficou um pouco mais difícil, mas ainda estava desempenhando em um nível muito alto — seguiu.

— Só de mudar de equipe, de repente você não perde as habilidades. Todo mundo precisa de um período de adaptação. Um carro diferente, um DNA diferente na forma de pilotar o bólido e uma nova equipe de engenharia que precisa começar a trabalhar em conjunto — explicou.

— Depois, é preciso estar envolvido no desenvolvimento contínuo do carro para que ele se adapte ao estilo de pilotagem. É uma equipe totalmente italiana, e ele é um britânico que caiu de paraquedas. Isso leva tempo — destacou.

— Além disso, temos visto um padrão de que Lewis, no início da temporada, precisa encontrar o ritmo, e a segunda metade do ano sempre foi muito forte. Por isso, você nunca pode duvidar de Hamilton — encerrou o chefe da Mercedes.

A Fórmula 1 retorna de 27 a 29 de junho, na Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.