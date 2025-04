GP da Arábia Saudita: horário e onde assistir à corrida da Fórmula 1

A Arábia Saudita encerra sua passagem pela temporada 2025 da Fórmula 1 neste domingo (20), com a tradicional corrida no circuito de Jeddah. Max Verstappen conquistou a pole position e dividirá a primeira fila com Oscar Piastri, da McLaren. A largada está marcada para as 14h (horário de Brasília), com transmissão da Band e do F1TV.

continua após a publicidade

Vencedor do GP do Bahrein, Oscar Piastri assumiu a vice-liderança do campeonato, ultrapassando George Russell. O australiano está agora a apenas três pontos de Lando Norris, atual líder da temporada. A McLaren, por sua vez, ampliou a vantagem para a Mercedes no Mundial de Construtores.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A corrida deste domingo pode agitar ainda mais o campeonato, especialmente se Piastri ou Norris se destacarem. Max Verstappen, atual terceiro colocado na classificação de pilotos, busca recuperar terreno após um início de temporada com altos e baixos. Já Gabriel Bortoleto segue sem pontuar e ocupa a última posição no campeonato.

continua após a publicidade

➡️ Verstappen pode recusar maior contrato da história da F1 para tirar férias

Oscar Piastri, Max Verstappen e George Russell no GP da Arábia Saudita (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Classificação dos Construtores:

McLaren – 111 pontos

Mercedes – 93 pontos

Red Bull – 71 pontos

Ferrari – 57 pontos

Sauber – 6 pontos (todos conquistados por Nico Hulkenberg)

Relembre o GP da Arábia Saudita em 2024

No ano passado, Max Verstappen venceu a corrida em Jeddah, com uma dobradinha da Red Bull ao lado de Sergio Pérez. Foi a primeira prova da temporada em que o holandês não registrou a volta mais rápida — marca que ficou com Charles Leclerc, da Ferrari.

➡️ Verstappen pode recusar maior contrato da história da F1 para tirar férias

Resultados de 2024

🥇 1º – Max Verstappen

🥈 2º – Sergio Pérez

🥉 3º – Charles Leclerc

🏁 Pole Position: Max Verstappen (1:27.472)

⏱️ Volta mais rápida: Charles Leclerc (1:31.632)

continua após a publicidade

Horário da corrida – GP da Arábia Saudita 2025

📅 Domingo, 20 de abril

🏎️ Corrida: 14h (horário de Brasília)

📺 Transmissão: Band e F1TV