GP da Arábia Saudita: Norris lidera terceiro treino; Bortoleto é 19º

Lando Norris liderou o terceiro treino livre da Fórmula 1 no GP da Arábia Saudita, em Jeddah. O britânico tomou a liderança de Oscar Piastri nos minutos finais da sessão e registrou o melhor tempo do fim de semana. A McLaren confirmou mais uma vez sua força com uma dobradinha. George Russell, da Mercedes, completou o top 3.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, teve alguns bons momentos ao longo do treino, mas não conseguiu uma boa posição na tabela. O jovem terminou em 19º.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ GP da Arábia Saudita: sem Bortoleto, Norris lidera segundo treino livre

Como foi o terceiro treino livre do GP da Arábia Saudita?

Gabriel Bortoleto durante o terceiro treino livre de Jeddah, na Arábia Saudita (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Início de sessão com Bortoleto na pista

Gabriel Bortoleto abriu os trabalhos da Sauber no terceiro treino livre do GP da Arábia Saudita com uma volta em 1m32s160, sua primeira rápida com a equipe no dia. O brasileiro utilizava pneus médios no início da atividade. Além dele, Jack Doohan — com pneus macios — e os pilotos da Aston Martin, Lance Stroll e Fernando Alonso — ambos com pneus duros — também estavam na pista nos primeiros minutos.

continua após a publicidade

Logo em seguida, Jack Doohan anotou 1m30s613 e assumiu a liderança provisória da sessão. Esteban Ocon foi além: com pneus macios, o francês registrou 1m30s515 e tomou a ponta do treino. Bortoleto melhorou seu tempo com os pneus médios, marcando 1m31s006 — cerca de meio segundo mais lento que o piloto da Alpine.

Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Isack Hadjar passaram a integrar a atividade. Após dez minutos de sessão, 12 pilotos ainda não haviam saído dos boxes. Nesse momento, Oliver Bearman surpreendeu ao superar Ocon por 0s252, assumindo a liderança da tabela de tempos.

continua após a publicidade

Lewis Hamilton registrou uma volta 0s115 mais lenta que a de Oliver Bearman e assumiu a segunda posição. Jack Doohan respondeu com força: cravou 1m29s666, baixando em meio segundo o tempo do piloto da Ferrari. Charles Leclerc entrou na disputa e marcou o quarto melhor tempo.

Pouco depois da McLaren colocar seus dois pilotos na pista, Oscar Piastri virou 1m29s118 e assumiu a liderança. Lando Norris completou sua volta 0s085 atrás do companheiro e subiu para a segunda colocação. Bearman caiu para terceiro, enquanto Doohan foi superado e perdeu posições.

Verstappen reage, mas Piastri recupera a ponta

Com os pilotos intensificando as voltas rápidas, Hamilton caiu para sexto e Leclerc ocupava a sétima posição. Bortoleto retornou aos boxes, e logo depois Max Verstappen entrou forte na sessão: marcou 1m29s077 e tomou a liderança de Piastri.

Apesar da volta de Verstappen, Piastri respondeu de imediato. O australiano da McLaren não se intimidou e voltou à frente com 1m28s605, retomando a ponta da sessão de forma sólida.

Nico Hülkenberg, companheiro de equipe de Gabriel Bortoleto na Sauber, registrou o sétimo melhor tempo utilizando pneus macios. Pouco depois, Oscar Piastri foi atrapalhado por Yuki Tsunoda e reclamou no rádio: “Esse cara é cego?”. Enquanto isso, Bortoleto retornou à pista com um novo jogo de pneus médios, mas seguia na última posição da tabela de tempos.

Max Verstappen encontrou ritmo e subiu para terceiro, ficando 0s277 atrás de Piastri. A dupla da Williams também mostrou evolução: Carlos Sainz saltou para o quinto lugar, enquanto Alexander Albon apareceu em sétimo com uma boa volta.

Piastri voa, mas Norris responde

Oscar Piastri fez um dos melhores tempos do fim de semana: 1m27s513. Lando Norris manteve-se próximo, em segundo, seguido por George Russell, que assumiu a terceira posição. Albon surpreendeu ao pular para quarto, empurrando Verstappen para quinto e Tsunoda para sexto.

Charles Leclerc ainda conseguiu subir para a quarta colocação, ficando 0s8 atrás de Piastri. No fim da sessão, Norris superou o companheiro com 1m27s489 e assumiu a ponta.

Bortoleto erra, Hamilton se frustra: 'Jesus'

Gabriel Bortoleto cometeu um erro em sua volta rápida e não conseguiu melhorar o tempo em relação à marca anterior, obtida com pneus médios. Lewis Hamilton, que ocupava a 12ª posição, questionou seu engenheiro sobre onde estava perdendo tempo para os carros da McLaren. Ao ouvir a explicação detalhada, respondeu apenas: “Jesus”. Logo depois, demonstrando frustração, completou: “Eu não tenho aderência, cara... eu não sei”.

Verstappen subiu para a quarta colocação, ainda 0s8 atrás de Piastri. Bortoleto também melhorou seu tempo: marcou 1m29s410 e avançou para o 19º lugar.

Força da McLaren na Arábia Saudita

A McLaren confirmou sua força com uma dobradinha, abrindo boa vantagem sobre as rivais e encerrando o treino como destaque absoluto. Lando Norris terminou o terceiro treino livre na liderança. Oscar Piastri, que chegou a liderar parte da sessão, ficou em segundo. George Russell, da Mercedes, completou o top 3.

Resultado do GP da Arábia Saudita