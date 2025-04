Goodvito, campeão do Arnold Brasil, revela quanto gasta por mês no shape

Campeão do Arnold Classic Brasil 2025 na categoria Open Bodybuilding, o fisiculturista Ugolnikov Vitalii, conhecido como Goodvito, revelou em entrevista à influenciadora Yanne Fitness que gasta cerca de R$ 50 mil por mês para manter seu condicionamento físico de alto nível.

continua após a publicidade

Segundo o atleta russo, os custos são divididos entre alimentação, suplementação, hormônios e medicamentos.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— No mês? R$ 50 mil. R$ 10 mil só com comida, R$ 15 mil apenas com GH (hormônio do crescimento), e entre R$ 3 mil e R$ 4 mil com farmácia e restaurante — disse.

Goodvito ainda garantiu que, apesar do alto investimento, o retorno financeiro tem sido positivo graças às parcerias comerciais que mantém com empresas do setor.

continua após a publicidade

— Dinheiro, na vida de um atleta, é muito importante. E quando o atleta é bom, ele tem apoio. As empresas ajudam, e essas parcerias fazem a diferença — destacou.

Conheça Goodvito

Goodvito venceu o Arnold Classic Brasil na categoria Open Bodybuilding (Foto: Reprodução)

Ugolnikov Vitalii, conhecido como Goodvito, é um fisiculturista russo nascido em 1998. Ele iniciou sua jornada no esporte aos 16 anos, praticando powerlifting, mas logo migrou para o fisiculturismo devido à sua paixão pelo treinamento de hipertrofia muscular.

continua após a publicidade

Aos 18 anos, Goodvito participou de sua primeira competição de fisiculturismo. Em 2019, com 21 anos, conquistou o Campeonato Russo, destacando-se no cenário nacional. Em 2020, em entrevista, ele expressou o desejo de obter o cartão profissional da IFBB e competir internacionalmente. No entanto, mencionou a necessidade de patrocinadores para alcançar esse objetivo.

Em 2022, se mudou para o Brasil após assinar um contrato de 8 meses com a empresa de suplementos Darkness, pertencente ao grupo Integralmedica. Desde então, ele tem residido no país, totalizando aproximadamente dois anos e meio até abril de 2025. Durante esse período, Goodvito expressou seu apreço pelo país. Atualmente, ele faz parte do time da Black Skull.

Treinado por Fabrício Pacholok, em 2024 ele estreou como profissional no Arnold Classic Brasil, alcançando a terceira colocação. Posteriormente, competiu no Detroit Pro, onde ficou em segundo lugar.

Goodvito venceu o Arnold Classic Brasil 2025, na categoria Open Bodybuilding. Em final no Expo Center Norte, em São Paulo, o russo dominou a concorrência e conquistou o título. Desde 2022 no Brasil e com treinadores do país, Goodvito irá representar a bandeira brasileira no Mr. Olympia, em outubro.