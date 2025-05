Giulia Takahashi estreia com vitória em Mundial de Doha; Vitor é eliminado

O Mundial de Tênis de Mesa em Doha já começou com uma vitória para o Brasil na manhã deste sábado (17). No individual feminino, Giulia Takahashi superou a nigeriana Hope Udoaka por 4 sets a 0 pela primeira rodada da competição internacional. Com parciais de 11/3, 11/1, 11/6 e 11/8, a brasileira dominou a adversária e garantiu a classificação. Vitor Ishy, por sua vez, foi derrotado por Quadri Aruna.

O primeiro confronto para o país da competição aconteceu às 4h30 (de Brasília), com Ishy enfrentrando o nigeriano Aruna. A partida começou acirrada, e o brasileiro chegou a empatar em diversas ocasiões durante os quatro sets, mas o adversário manteve a consistência. Assim, o jogo terminou por 4 a 0 e parciais de 11/9, 11/7, 11/7 e 11/9 para o nigeriano.

Apesar da eliminação no individual masculino, Vitor Ishy voltará à mesa para competir na categoria de duplas no Mundial de Doha. Classificada, Giulia também disputará em dupla, ainda na manhã deste sábado (17).

Já no feminino, Giulia Takahashi esteve na liderança em praticamente todo o confronto com Hope, que começou forte no terceiro set, mas logo foi superada. Com certa tranquilidade, a brasileira dominou as quatro parciais e garantiu a vaga para a segunda rodada.

Confira o calendário da primeira rodada do Mundial de Doha

Sábado

Individual Feminino - Mesa 6

Hope Udoaka (Nigéria) x Giulia Takahashi

Horário: 4h40

Individual Masculino - Mesa 6

Vitor Ishiy x Quadri Aruna (Nigéria)

Horário: 8h

Duplas Mistas - Mesa 1

Hugo Calderano e Bruna Takahashi x Fabio Rakotoarimanana e Hanitra Raharimanana

Horário: 10h30

Duplas Mistas - Mesa 6

Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi x Francisco Sanchi e Ana Codina

Horário: 10h30

Domingo

Duplas Masculinas - Mesa 5

Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro x Balazs Lei e Samuel Arpas

Horário: 6h40

Individual Feminino - Mesa 8

Laura Watanabe x Malissa Nasri (Argélia)

Horário: 7h20

Individual Masculino - Mesa 3

Olajide Omotayo (Nigéria) x Leonardo Iizuka

Horário: 11h10

Duplas Femininas

Maria Xiao e Adina Diaconu x Giulia Takahashi e Laura Watanabe

Horário: 13h10

Individual Masculino - Mesa 5

MKanak Jha (Estados Unidos) x Guilherme Teodoro

Horário: 13h50

Individual Masculino - Mesa 1

Rogelio Castro (México) x Hugo Calderano

Horário: 13h50

Individual Feminino - Mesa 1

Judith Nangonzi (Uganda) x Bruna Takahashi

Horário: 14h30

