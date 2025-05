Embalado por feito histórico, Hugo Calderano estreia no Mundial de Tênis de Mesa

Menos de um mês depois do histórico título da Copa do Mundo de tênis de mesa, Hugo Calderano chega ao Campeonato Mundial, no Catar, guiado por dois sentimentos: motivação e tranquilidade.

Por um lado, a recente conquista renovou a confiança de Hugo, terceiro colocado do ranking mundial. Tanto que, em meio à comemoração pelo maior feito até aqui na sua carreira, o brasileiro já pensava em passos ainda maiores.

-Logo depois do título, já estava com a sensação de querer fazer mais, brigar mais uma vez com os chineses no Mundial. O título só me deu mais confiança. Sempre acreditei que poderia alcançar algo desse nível, e essa conquista mostrou que realmente é possível. Estou com muita fome por grandes resultados - afirmou o carioca de 28 anos.

O país será representado por quatro homens e três mulheres na competição.

Atual campeão da Copa do Mundo, Hugo Calderano entra no torneio como um dos favoritos ao pódio. Terceiro colocado do ranking mundial, ele estreia no individual no próximo domingo (18), às 13h50 (de Brasília), contra o mexicano Rogélio Castro.

Ele comentou sobre a expectativa da estreia em seu sétimo Campeonato Mundial.

-O título da Copa me dá mais tranquilidade por já ter alcançado algo muito grande no esporte, o que sempre foi um dos meus objetivos. Sei que ainda tenho muito mais para alcançar e essa tranquilidade vai me ajudar. Estou muito motivado, tenho muitos outros objetivos no tênis de mesa - completou o atleta olímpico.

Esta será a sétima participação de Hugo em Mundiais individuais. Desde a sua estreia em 2013, aos 16 anos, o brasileiro teve como principal resultado as quartas de final na edição de 2021, disputada em Houston, nos Estados Unidos. A campanha também é a melhor do país na história do evento.

Entre as mulheres, Bruna Takahashi é a mais bem colocada no ranking, com a 16ª colocação. O primeiro jogo dela no individual também será no próximo domingo (18), às 14h30 (de Brasília), contra Judith Nangonzi, de Uganda.

Além dos dois, a equipe brasileira também conta com Giulia Takahashi, Laura Watanabe, Guilherme Teodoro, Leonardo Izuka e Vitor Ishiy.

Antes da viagem ao Catar, todos realizaram um período de preparação em Ochsenhausen, na Alemanha, acompanhados dos treinadores Thiago Monteiro e Jorge Fanck.

O Sportv e a Cazé TV transmitem o torneio ao vivo.

Hugo Calderano bateu os três melhores do ranking na conquista da Copa do Mundo da modalidade. (Foto: Divulgação/ ITTF)

Confira os horários da primeira rodada:

SÁBADO

Individual Feminino

Mesa 6

Horário: 4h40

Hope Udoaka (Nigéria) x Giulia Takahashi

Individual Masculino

Mesa 6

Horário: 8h

Vitor Ishiy x Quadri Aruna (Nigéria)

Duplas Mistas

Mesa 1

Horário: 10h30

Hugo Calderano e Bruna Takahashi x Fabio Rakotoarimanana e Hanitra Raharimanana (Dupla de Madagascar)

Duplas Mistas

Mesa 6

Horário: 10h30

Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi x Francisco Sanchi e Ana Codina (Dupla da Argentina)

DOMINGO

Duplas Masculinas

Mesa 5

Horário: 6h40

Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro x Balazs Lei (Hungria) e Samuel Arpas (Eslováquia)

Individual Feminino

Mesa 8

Horário: 7h20

Laura Watanabe x Malissa Nasri (Argélia)

Individual Masculino

Mesa 3

Horário: 11h10

Olajide Omotayo (Nigéria) x Leonardo Iizuka

Duplas Femininas

Mesa 5

Horário: 13h10

Maria Xiao (Espanha) e Adina Diaconu (Romênia) x Giulia Takahashi e Laura Watanabe

Individual Masculino

Mesa 5

Horário: 13h50

Kanak Jha (Estados Unidos) x Guilherme Teodoro

Individual Masculino

Mesa 1

Horário: 13h50

Rogelio Castro (México) x Hugo Calderano

Individual Feminino

Mesa 1

Horário: 14h30

Judith Nangonzi (Uganda) x Bruna Takahashi