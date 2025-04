Título de Hugo Calderano gera renúncia de presidente tênis de mesa da China

Após o título mundial de Hugo Calderano no último domingo (20), Liu Guoliang renunciou ao cargo de presidente da Associação Chinesa de Tênis de Mesa (CTTA), nesta quarta-feira (23). O dirigente deixou o posto após grande pressão e protestos da população chinesa com seu mandato que começou em 2018.

Em despedida, Guoliang relatou que estava deixando o cargo para dar ao seu substituto tempo suficiente para orientar os preparativos do país para as Olimpíadas de Los Angeles de 2028. Agora, quem assume o posto é Wang Liqin, bicampeão olímpico e que era vice-presidente da Associação. Porém, nas redes sociais, diversos chineses já vinham criticando a atual gestão e só piorou após o título de Hugo Calderano na Copa do Mundo de Tênis de Mesa, o primeiro que o país asiático não vence desde 2017.

Protestos na China

Na rede social "WeChat", a maior da China, a população levantou a hashtag “o tênis de mesa chinês precisa refletir”, logo após a campanha frustrada na Copa do Mundo de Tênis de Mesa. Com a pressão e críticas, Liu Guoliang certamente aproveitou do momento para deixar o cargo e deixar o sucessor com tempo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Em Paris 2024, a China teve 100% de aproveitamento nas medalhas de ouro, vencendo no individual masculino e feminino, equipes masculinas e femininas e nas duplas mistas.