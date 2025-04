Campeão mundial no último domingo (20), Hugo Calderano começou a praticar o tênis de mesa ainda criança, inicialmente em brincadeiras com o pai. Em entrevista exclusiva ao Lance! para o programa "Heróis Olímpicos", em outubro de 2023, o brasileiro detalhou os primeiros passos no esporte e relatou como se deu a virada de chave para se tornar um dos melhores do planeta. Assista à conversa na íntegra no vídeo acima.

- Eu sempre tive um certo talento. E o principal foi conseguir sempre evoluir muito rápido: quando tinha jogadores no meu nível, no ano seguinte eu já estava melhor. Mas ninguém, nem eu, nem minha família, nem meus treinadores podiam imaginar que eu pudesse chegar tão longe, ter resultados tão expressivos. Mas acreditavam que eu pudesse ser um bom atleta, jogasse pela Seleção Brasileira, tivesse uma carreira internacional. Só mais para frente, com 13, 14 anos, decidi me profissionalizar. Mas com 18 que fui vendo que meu potencial realmente era maior do que isso, que podia chegar muito mais longe - contou.

Aos 13 anos, Calderano era o melhor da sua categoria no Brasil. Aos 14, se mudou do Rio de Janeiro para São Caetano do Sul, em São Paulo, onde começou a visar o esporte profissional. Dois anos depois, foi convidado para treinar em um centro de alto rendimento na França, mas precisou retornar ao Brasil após lesão. Aos 18, passou a morar na Alemanha e treinar no clube TTF Liebherr Ochsenhausen.

Estilo de jogo e mental de Hugo Calderano

Com o passar dos anos, Hugo Calderano tomou apreço especial pela parte mental do tênis de mesa. Bem diferente das brincadeiras que fizeram o brasileiro iniciar a prática da modalidade, o esporte passou a ser visto pelo atleta carioca como uma batalha.

- O tênis de mesa é um esporte muito dinâmico. Você precisa tomar decisões rápidas. O que eu mais gosto no tênis de mesa é a parte mental: é uma guerra mental, você está muito próximo do adversário, consegue sentir a emoção, essa briga. Você sente quando está tomando a dianteira na batalha. Você pensa como pode fazer para ganhar os pontos, para enganar o adversário e estar um passo à frente. Isso é o que mais me atrai no tênis de mesa - afirmou.

– Tem um termo que gosto bastante que é "pressure lover", amante da pressão. Eu acho que gosto bastante desses momentos de pressão, dos momentos importantes nas grandes competições: Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos. No momento que você começa a pensar sobre isso, pode acabar se dando mal. O importante é focar em como vai fazer para vencer, nos pequenos detalhes, nos ajustes. Quando você começa a pensar na consequência, no passado e no futuro, você se perde. O importante é manter o foco no presente – completou.

Por não ter se formado no esporte com uma base tão completa quanto os chineses, Hugo sempre buscou compensar com garra, força de vontade e muita atitude. Por isso, Calderano destaca a própria agressividade na prática do tênis de mesa como uma característica única:

- O meu estilo é bem único: ninguém no mundo joga com estilo parecido. Eu sou bem agressivo, jogo muito forte dos dois lados, direito e esquerdo, poucos têm essa capacidade. Estou sempre querendo atacar o máximo possível, "machucar" o meu adversário.

Hugo Calderano em ação na Copa do Mundo ITTF de Tênis de Mesa (Foto: Divulgação / ITTF)

Vitória do brasileiro na Copa do Mundo

Foi com essa garra e agressividade que Hugo Calderano conquistou o título inédito da Copa do Mundo ITTF de Tênis de Mesa. Na final, venceu o chinês Lin Shidong, líder do ranking mundial, por 4 sets a 1. Foi a primeira vez que um atleta nascido na América ganhou o torneio.

O brasileiro teve uma trajetória impecável na competição. Além de desbancar o número 1 do mundo, Calderano conquistou seis vitórias consecutivas e deixou para trás os números dois e três do ranking mundial. Antes, o seu melhor desempenho na Copa do Mundo ITTF havia sido em 2019, quando chegou nas quartas de final.

