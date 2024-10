Quinto lugar em Las Vegas, Vitor Porto vence o Mr. Olympia Brasil

No primeiro dia de competições do Mr. Olympia Brasil 2024, em São Paulo (SP), Vitor Porto venceu o título na categoria 212. O brasileiro desbancou os compatriotas Elifibrado e Drey Andrade para levar o título em casa. Com a conquista, o atleta garantiu vaga no Mr. Olympia 2025, o maior evento de fisiculturismo do mundo.

continua após a publicidade

➡️ Ramon Dino bate o peso, mostra o físico e levanta o público no Mr. Olympia Brasil

Em um top-5 só com brasileiros, Vitor Porto se sobressaiu com o melhor físico. O fisiculturista conseguiu aproveitar bem o físico que estava em Las Vegas para levar o título em São Paulo. Com o título, o baiano conquista a vaga para o Mr. Olympia 2025, onde Keone Pearson é o atual campeão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

212 Olympia Brasil 2024

Confira o top-5 da 212 Olympia Brasil 2024

Vitor Porto Elifibrado Morais Drey Pereira Henrique Gonçalves Marcello Affonsi