Ramon Dino bate o peso, mostra o físico e levanta o público no Mr. Olympia Brasil

O Mr. Olympia Brasil teve, nesta sexta-feira (18), a pesagem dos atletas profissionais. O momento mais esperado do dia, a pesagem de Ramon Dino, estremeceu o evento. O atleta bateu os 103Kg e está habilitado a competir no domingo (20), na categoria Classic Physique.

continua após a publicidade

➡️ Mr. Olympia Brasil 2024: confira preços dos ingressos

Nesta sexta, logo após a pesagem, os atletas profissionais participaram da coletiva de imprensa com os competidores. As categorias foram: Bikini, Wellness, 212 e Classic Physique. As duas masculinas foram as que mais animaram o público.

Primeiro, na categoria 212, Tamer El Guindy incentivou os atletas a mostrarem o físico, e Elivelton Morais, mais conhecido como Elifibrado, tirou parte da roupa e chamou a galera. A partir daí, alguns atletas se juntaram a ele e aqueceram a coletiva. O principal foi Vitor Porto. O atual top 5 do Mr. Olympia não pensou duas vezes e confrontou Elifibrado.

continua após a publicidade

Ramon Dino teve que perder muito peso

Depois disso, foi a vez dos Classics, a categoria mais aguardada. Na chegada de Ramon Dino na pesagem, todo o auditório parou para observar o brasileiro. O atleta teve que descer drasticamente seu peso após ter competido no último sábado (12), no Mr. Olympia Las Vegas, onde foi top 4.

Após um trabalho duro para entrar no peso da categoria na balança, parece que o peso saiu do acreano. Dino começou a comer ainda durante a coletiva, que parecia ser tranquila, até desafiarem o brasileiro. Falcão começou as provocações afirmando que ia mostrar algo que Chris Bumstead e Ramon nunca tinham mostrado no palco.

continua após a publicidade

A resposta de Ramon foi rápida e seca. O brasileiro se levantou já abaixando o short e mostrando suas fibras no glúteo e posterior. A atitude de Ramon fez com que quase todos os atletas que estavam na coletiva levantassem e tentassem aparecer do lado dele mostrando o físico.

No fim do evento, Ramon voltou para o hotel onde está hospedado e continou o processo de "carb up". O brasileiro compete neste domingo (20), pelo Mr. Olympia Brasil, em busca da vaga para o Mr. Olympia 2025.