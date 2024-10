Mestre de xadrez é expulso de torneio após ser acusado de usar celular durante pausas

Krill Shevchenko, de 22 anos, foi expulso de uma competição de xadrez, realizada na Espanha, no último final de semana. O mestre ucraniano foi acusado de trapacear usando um celular ao fazer pausas para ir ao banheiro entre os movimentos, com isso foi banido da competição.

O competidor foi ao banheiro por longos períodos durante as partidas. Após inspeção dos fiscais do torneio no local, os agentes encontraram um celular, que, segundo eles, pode ter sido utilizado para levar vantagem durante os jogos por meio de um aplicativo que antecipava as jogadas. Com isso, Shevchenko foi expulso do torneio.

O celular que foi encontrado no banheiro tinha um bilhete escrito à mão:

- Não toque! Este telefone foi deixado para que o dono possa atendê-lo à noite! - de acordo com o árbitro-chefe do torneio, Oscar Bruno de Prado Rodriguez, conforme relatado pelo site Chess.com.

No bilhete, a calegrafia era semelhante à de Krill, e a tinta era parecida com a da caneta que o ucraniano usava, segundo o jornal espanhol El Mundo. O veículo também relatou que Shevchenko fez vários movimentos muito rapidamente, sem reflexão, logo após voltar do sanitário. Um dia antes, um funcionário da manutenção encontrou o celular no banheiro e entregou às autoridades.]

(Foto: Reprodução / Instagram)

Na competição, Shevchenko empatou nas duas primeiras rodadas do evento, porém, após a expulsão, as partidas foram convertidas em derrotas. Atualmente, o ucraniano ocupa o 69º lugar no ranking mundial pela Federação Internacional de Xadrez, e não comentou o caso.

A Federação Internacional de Xadrez (FIDE), disse em um e-mail, na quarta-feira (16), que ainda não recebeu um relatório sobre o incidente. A FIDE informou que aguarda a descrição do caso e observou que tem o direito de impor sanções a Shevchenko se ele for considerado culpado.