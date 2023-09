O complexo de skate do Parque Estadual Cândido Portinari, que receberá a etapa de São Paulo do STU National 2023 de sexta (22) a domingo (24), já está praticamente liberado, e os principais nomes do Brasil e do mundo começam a chegar e testar as pistas. E um dos que chegam com ansiedade para estreá-la é Giovanni Vianna, que acaba de conquistar o bronze na etapa da Suíça do Circuito Mundial de Skate, ótimo resultado na corrida rumo à Paris-2024.