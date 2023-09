A sexta-feira (22) é o dia das eliminatórias do Street e do Park masculinos, único em que a entrada para o público é gratuita. No sábado (23), é o momento das semifinais das quatro modalidades. E, no domingo (24), acontece o encerramento com as grandes finais durante o dia todo. Vale ressaltar que cada dia possui um ingresso diferente. Caso não consiga comparecer no dia definido, o ingresso perderá a validade. A entrada de crianças menores de 12 anos não exigirá ingresso e só será permitida com a presença de responsáveis.