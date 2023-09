Esta será a terceira etapa do STU National, que em 2023 já passou por Criciúma, em Santa Catarina, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No Street, quem aparece no topo até o momento no feminino é a paulista de Praia Grande, Gabi Mazetto (com 22 mil pontos), enquanto o paulista de Itaquaquecetuba, Ismael Henrique, lidera no masculino (17 mil pontos). Já no Park, quem tem dado as cartas são Sofia Godoy, gaúcha de Campo Bom (18.500 pontos), e Augusto Akio, o Japinha (22 mil pontos), natural da capital paranaense, Curitiba.