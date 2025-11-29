Giovanni Viana e Wallace Gabriel avançam à final da Copa do Mundo de Skate Street

Os brasileiros Giovanni Viana e Wallace Gabriel deram mais um passo na Copa do Mundo de Skate Street, em Kitakyushu, no Japão. Na madrugada deste sábado, os dois garantiram a classificação à final em quarto e sexto lugar, respectivamente. A disputa pelo pódio acontece neste domingo, a partir da 1h40 (horário de Brasília).

Os 16 melhores skatistas da competição disputaram a semifinal, com direito de realizar duas voltas e três manobras, valendo como nota final a somatória da volta e da manobra de maior pontuação. Giovanni Viana garantiu 156.81 pontos, somando a segunda volta (68.26) e a segunda manobra (88.55). Wallace somou 153.69 pontos, com 68.61 na segunda volta e 85.08 na segunda manobra.

A etapa de Kitakyushu é a última parada do circuito mundial da modalidade em 2025. Na decisão deste domingo (30), os oito skatistas remanescentes de cada gênero deverão executar três voltas e três manobras, valendo a melhor nota de cada.

Giovanni Viana avançou em quarto lugar (Foto: Julio Detefom/ CBSk)

A Copa do Mundo de Skate Street

Organizada pelo World Skate, entidade que regula o esporte no cenário internacional, a WST Street World Cup é o campeonato mundial da modalidade street de skateboarding. O torneio conta com etapas ao longo do ano e pontua os atletas no ranking oficial da Federação, sendo critério fundamental para a classificação olímpica.

Na única etapa de 2025, em junho, nenhuma brasileira avançou à final. A maior surpresa ficou por conta da eliminação de Rayssa Leal. O Brasil chegou à disputa pelo pódio com Giovanni Vianna, Felipe Gustavo e Ivan Monteiro, mas os atletas não terminaram entre os três melhores. A etapa dos Estados Unidos estava prevista para ser disputada em setembro, mas foi cancelada.

