Vôlei Renata busca virada contra o Ciudad e vai a final do Sul-Americano de Vôlei

A noite deste sábado (28) foi de pura euforia para os torcedores no Ginásio do Taquaral. Em uma partida emocionante e com contornos de drama, o Vôlei Renata derrotou o Ciudad, da Argentina, de virada, por 3 sets a 1 (parciais de 21-25, 25-19, 30-28 e 25-20). A vitória não só colocou a equipa de Campinas na grande final do Sul-Americano de Vôlei, como também garantiu matematicamente a vaga no próximo Mundial de Clubes.

Vôlei Renata vai á final do Sul-Americano de Vôlei (Foto: Reprodução / Instagram)

Como foi a partida entre Vôlei Renata e Ciudad pelo Sul-Americano de Vôlei?

O confronto começou difícil para os donos da casa. Sob o comando do oposto americano Brandon Rattray, que anotou nove pontos logo na primeira parcial, o Ciudad mostrou-se impecável taticamente e fechou o primeiro set em 25-21, silenciando momentaneamente o ginásio.

A reação campineira passou pelas mãos de Bruninho e pela eficiência da dupla Bruno Lima e Adriano. O oposto argentino, aliás, foi um dos grandes nomes da partida, duelando ponto a ponto com Rattray. Após empatar o jogo com um 25-19 no segundo set, o Vôlei Renata enfrentou o momento mais crítico no terceiro set. Em uma parcial decidida nos detalhes (30-28), o central Pinta foi decisivo com defesas espetaculares e ataques precisos, inflamando a torcida e virando o marcador.

Com a vantagem psicológica, os comandados de Horacio Dileo dominaram o quarto set do início ao fim. Rattray terminou como o maior pontuador do jogo com 28 acertos, mas o coletivo do Renata, liderado pelos 23 pontos de Bruno Lima, prevaleceu para fechar o jogo em 25-20.

Agora, o Vôlei Renata prepara-se para uma decisão 100% brasileira. Neste domingo (1), às 20h30, a equipa defende a sua casa contra o poderoso Sada Cruzeiro na disputa pelo título continental. Mais cedo, às 15h, o Minas e o Ciudad disputam a medalha de bronze.