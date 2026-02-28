Osasco bate Gerdau Minas por 3 a 1 e é tetracampeão da Copa Brasil de Vôlei

O grito de campeão voltou a ecoar para o Osasco São Cristóvão Saúde. Na noite deste sábado (28), no Ginásio do Moringão, em Londrina, a equipe comandada por Luizomar de Moura superou o Gerdau Minas por 3 sets a 1 e conquistou o seu quarto título da Copa Brasil de Vôlei Feminino. Com uma atuação tática impecável e volume de jogo superior, as paulistas confirmaram a excelente fase na temporada.

Osasco São Cristóvão Saúde ganhou seu quarto título da Copa Brasil de vôlei (Foto: Divulgação/ CBV)

O jogo começou extremamente equilibrado, com as duas equipes trocando pontos em ralis longos. No primeiro set, o Osasco foi mais cirúrgico nos momentos decisivos para fechar em 25 a 23. O Minas reagiu prontamente na segunda parcial, em uma disputa emocionante que só terminou em 28 a 26 para as mineiras, dando a impressão de que teríamos um jogo de cinco sets.

Entretanto, a partir do terceiro set, o sistema de saque e bloqueio de Osasco passou a ditar o ritmo. Comandado por uma distribuição inteligente e defesas espetaculares, o time paulista não deu chances de reação ao rival, fechando a parcial em 25 a 20. No quarto set, o domínio foi ainda maior: com o Minas visivelmente desgastado e cometendo erros, o Osasco atropelou por 25 a 17 para carimbar a faixa de campeão.

A festa em Londrina consagra o Osasco como o grande nome do vôlei nacional nesta semana de fase final.