Cruzeiro x Campinas na final do Sul-Americano de vôlei: horário e onde assistir

Um confronto brasileiro de peso marca a final do Sul-Americano masculino de vôlei neste domingo (1). O Cruzeiro, maior campeão da história do torneio, enfrenta o Vôlei Renata (Campinas) no Ginásio do Taquaral, às 20h30 (horário de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O clássico nacional não vale apenas o troféu continental. Os dois finalistas já garantiram vaga no Mundial de Clubes de 2027, um feito assegurado automaticamente para os finalistas do campeonato sul-americano.

🤑🏐 Aposte em quem vencerá o Sul-Americano

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

🏐✅ Ficha Técnica

Sada Cruzeiro x Vôlei Renata - Final do Sul-Americano masculino de vôlei

🗓️ Data e horário: domingo, 1º de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍Local: Campinas, São Paulo

📺Onde assistir: Sportv2 e Voleysur (youtube)

➡️ Osasco bate Gerdau Minas por 3 a 1 e é tetracampeão da Copa Brasil de Vôlei

O time mineiro é o franco favorito e entra em quadra para buscar seu 12º título na competição. A equipe ostenta uma hegemonia impressionante, tendo vencido as últimas 10 edições de forma consecutiva.

continua após a publicidade

Já o Campinas faz história ao disputar sua primeira final do Sul-Americano. O melhor resultado anterior dos paulistas havia sido um terceiro lugar, conquistado em 2022. Jogando em casa, o Vôlei Renata tentará desbancar o favorito.

Vôlei Renata - Campinas - na Superliga masculina 2026 (Foto: Vôlei Renata)

Campanhas impecáveis

Ambas as equipes chegam à decisão com campanhas irretocáveis, com 100% de aproveitamento até a final.

O Cruzeiro liderou o Grupo B, vencendo seus dois confrontos da primeira fase por 3 sets a 0: contra o Defensores de Banfield e o Club Lagomar. Na semifinal, o duelo mineiro foi vencido contra o Minas, por 3 sets a 1.

O Campinas, líder do Grupo A, também dominou seus adversários iniciais, superando o San Lorenzo e o Club Murano, ambos por 3 sets a 0. A vaga na decisão foi conquistada em uma semifinal emocionante contra o argentino Ciudad Voley, com uma virada no placar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial