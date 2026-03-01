Cruzeiro x Campinas na final do Sul-Americano de vôlei: horário e onde assistir
Cruzeiro busca seu 12º título, enquanto o Vôlei Renata joga sua primeira final
Um confronto brasileiro de peso marca a final do Sul-Americano masculino de vôlei neste domingo (1). O Cruzeiro, maior campeão da história do torneio, enfrenta o Vôlei Renata (Campinas) no Ginásio do Taquaral, às 20h30 (horário de Brasília).
O clássico nacional não vale apenas o troféu continental. Os dois finalistas já garantiram vaga no Mundial de Clubes de 2027, um feito assegurado automaticamente para os finalistas do campeonato sul-americano.
🏐✅ Ficha Técnica
Sada Cruzeiro x Vôlei Renata - Final do Sul-Americano masculino de vôlei
🗓️ Data e horário: domingo, 1º de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍Local: Campinas, São Paulo
📺Onde assistir: Sportv2 e Voleysur (youtube)
O time mineiro é o franco favorito e entra em quadra para buscar seu 12º título na competição. A equipe ostenta uma hegemonia impressionante, tendo vencido as últimas 10 edições de forma consecutiva.
Já o Campinas faz história ao disputar sua primeira final do Sul-Americano. O melhor resultado anterior dos paulistas havia sido um terceiro lugar, conquistado em 2022. Jogando em casa, o Vôlei Renata tentará desbancar o favorito.
Campanhas impecáveis
Ambas as equipes chegam à decisão com campanhas irretocáveis, com 100% de aproveitamento até a final.
O Cruzeiro liderou o Grupo B, vencendo seus dois confrontos da primeira fase por 3 sets a 0: contra o Defensores de Banfield e o Club Lagomar. Na semifinal, o duelo mineiro foi vencido contra o Minas, por 3 sets a 1.
O Campinas, líder do Grupo A, também dominou seus adversários iniciais, superando o San Lorenzo e o Club Murano, ambos por 3 sets a 0. A vaga na decisão foi conquistada em uma semifinal emocionante contra o argentino Ciudad Voley, com uma virada no placar.
