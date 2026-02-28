menu hamburguer
Kings League Brasil: Tudo sobre a rodada de abertura do 2º Split no dia 9 de março

Com clássico de eSports, Kings League incendeia o Brasil em março.

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 28/02/2026
19:30
Troféu Kings League Brasil
imagem cameraTroféu da Kings League Brasil (Foto: Divulgação)
A espera está perto do fim. A Kings League Brasil definiu o calendário de estreia para o seu segundo split, trazendo novamente a mistura explosiva de futebol, entretenimento e as regras "malucas" que conquistaram o mundo. Com presidentes de peso como Neymar, Gaules, Jon Vlogs, Luva de Pedreiro, Lucas Tylty, Estagiário, entre outros, a primeira rodada está marcada para o dia 9 de março.

FURIA FC foi campeã do 1º Split da Kings League Brasil (Foto: Marcos Riboli)
A maratona começa às 17h, com o Podpah Funkbol Clube, de Igão e MC Hariel, enfrentando o Dendele FC, de Paulinho o Loko e LuquEt4.

O "prime-time" da internet brasileira começa a esquentar às 19h, quando o G3X FC, liderado pelo fenômeno Gaules e por um dos melhores jogadores da modalidade, Kelvin, o K9, entra em quadra contra o Capim FC, de Jon Vlogas e Luva de Pedreiro.

A FURIA FC foi campeã da Kings Cup Brasil (Foto: Reprodução / Instagram)
Se você busca estrelas, o horário das 20h é obrigatório. A campeã da Kings Cup Brasil, FURIA FC, que conta com o apoio de Neymar Jr. e a gestão de Cris Guedes, encara o Nyvelados, de Nyvi Estephan e Falcão.

Para fechar a noite com chave de ouro, às 21h, teremos o equivalente ao "El Clásico" do mundo digital: LOUD vs Fluxo. A rivalidade histórica dos eSports agora se resolve no gramado sintético.

