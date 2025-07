Babi Domingos garante finais na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica; vídeo

O Brasil já tem sua primeira representante nas finais da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica em Milão. Nesta sexta-feira (18), a curitibana Bárbara Domingos disputou a fase classificatória individual e garantiu presença nas finais do arco e da bola. Atleta mais experiente da Seleção Brasileira, Babi terminou o dia como quarto colocada do individual geral. Veja a série de bola no vídeo abaixo.

Finalista em Milão? TEMOS! 🫶🏼🦁



A nossa finalista olímpica Bárbara Domingos brilhou mais uma vez! Na verdade DUAS VEZES! A brasileira alcançou DUAS FINAIS nesse primeiro dia de Copa do Mundo de Ginástica Rítmica! Ela obteve 28.300 no arco para um quarto lugar e 27.450 na bola… pic.twitter.com/ExQzx0KoQ3 — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) July 18, 2025

Babi Domingos começou o dia com sua série de arco, ao som de Rei Leão, e garantiu nota de 28.300, a quarta melhor do aparelho. Na sequência, a brasileira foi a sexta melhor na bola, com nota de 27.450. Bárbara encerrou com um total de 55.750 pontos, em quarto lugar no individual geral, atrás da italiana Sofia Raffaeli, da alemã Darja Varfolomeev e da búlgara Stiliana Nikolova.

Maria Alexandre, de apenas 18 anos, também disputa a competição individual, mas não garantiu vaga nas finais. Com total de 51.950 pontos, ela terminou o dia na 25ª colocação do individual geral. Ela teve nota de 26.050 no arco e 25.900 na bola.

Conjunto também compete em Milão

A Seleção Brasileira de conjunto também compete na Copa do Mundo de Milão. Com bons resultados nesta temporada, a equipe entra na competição como uma das favoritas. O grupo, treinado por Camila Ferezin, passou um período de aclimatação na Bulgária, junto com a seleção dos Estados Unidos.

Brasil é um dos favoritos no conjunto (Foto: Divulgação/ CBG)

Veja a programação da Copa do Mundo de Milão

Sábado (19/07)

5h – Classificatórias maças e fita – Grupo B

6h40 – Classificatórias maças e fita – Grupo A (Maria Eduarda Alexandre)

9h45 – Classificatórias maças e fita – Grupo D (Bárbara Domingos)

11h50 – Classificatórias maças e fita – Grupo C

15h – Classificatória – 3 bolas e 2 arcos – Grupo B (Brasil)

15h50 – Classificatória – 3 bolas e 2 arcos – Grupo A

Domingo (20/07)

9h10 – Final arco

9h50 – Final bola

10h30 – Final 5 fitas

11h40 – Final maças

12h20 – Final fita

13h05 – Final 3 bolas e 2 arcos