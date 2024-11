Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil e poderá abrir a "vantagem" ainda mais nas Olimpíadas de Los Angeles em 2028. Em entrevista para a revista "Caras", a ginasta comentou sobre o que passou com as opiniões após os jogos em Paris 2024, além de ter cogitado largar o esporte profissional, mas que decidiu por continuar representando o país.

- A ginástica é um esporte que exige muito da gente, do corpo e, por conta das lesões, eu tenho sentido muitas dores. Faz parte da vida, uma hora tem que encerrar. Eu tinha passado por um período difícil na parte pessoal e tudo foi encaminhando para que depois da Olimpíada de Paris eu fosse encerrar.

- Mas tive outro cenário e eu vou continuar. (…) Isso transforma a gente, mostra a nossa força, a nossa capacidade e tem dores que valem a pena. Por mais que a ginástica seja um esporte difícil, ela também me traz muitas alegrias. Sou grata, tudo que conquistei é por conta dela - comentou Andrade.

Pela possibilidade de largar a ginástica, Rebeca Andrade sofreu com críticas nas redes, com comentários de "O sucesso subiu à cabeça", o que foi sentido pela ginástica. Assim, a brasileira ressaltou a importância de um acompanhamento psicológico e uma base de apoio.

- Tem pessoas que não conhecem a gente, não cem por cento, no íntimo e, às vezes, podem ter uma impressão errada. Isso vai acontecer muito, eu já entendi. Sou uma pessoa que se conhece muito. Graças a Deus, à minha psicóloga, à minha família e às pessoas que estão diariamente comigo e eu sei que isso não aconteceu. Mas, quando a gente escuta, chateia.

- É muito ruim você ouvir algo sobre você que não é verdade. E foi importante eu ter colocado para fora porque vi que não fui a única que escutou isso, outras pessoas compartilharam suas experiências, se identificaram e ficaram felizes por ver que eu sou humana, que me chateio, que as coisas doem e batem igualmente em todo mundo - concluiu a ginasta.

