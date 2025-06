A equipe brasileira de ginástica rítmica conquistou mais uma medalha de prata na prova dos cinco arcos do Campeonato Mundial Júnior neste domingo (22) em Sofia, Bulgária. O conjunto, que se apresentou com uma série inspirada na música do jogo "Mario Bros", somou 25,350 pontos na final, ficando atrás apenas das anfitriãs búlgaras.

Esta é a segunda medalha de prata do Brasil na competição, após o conjunto também ter subido ao pódio na prova geral no sábado. A equipe brasileira melhorou seu desempenho na final em comparação com a classificatória, quando havia obtido 25,100 pontos nos cinco arcos.

O conjunto brasileiro é formado por Andriely Leticia Cichovicz, Julia Anny Colere da Cruz, Amanda Manente, Alice Neves de Medeiros e Clara Beatriz Pereira Vaz. A maioria das atletas tem entre 14 e 15 anos, sendo Amanda a mais jovem, com 13 anos.

Como foi a apresentação do Brasil

As brasileiras foram as primeiras a se apresentarem na final e, apesar de terem registrado uma execução 0,150 ponto inferior à classificatória, compensaram com um acréscimo de 0,200 em dificuldade e outros 0,200 em nota artística.

A Bulgária garantiu o ouro com 26,600 pontos, apresentando uma série com 11 pontos de dificuldade. As búlgaras, que haviam cometido uma falha grave no sábado, recuperaram-se na final e conquistaram mais um título em casa. Estônia e Itália dividiram o terceiro lugar, ambas com 25,100 pontos.

Na prova das maças, realizada no mesmo dia, o Brasil terminou na quinta posição. Ao som de "Tico Tico no Fubá", as ginastas brasileiras somaram 22,950 pontos, desempenho inferior ao da classificatória, quando haviam sido as quartas colocadas com 23,800 pontos.

A Ucrânia ficou com o ouro nas maças (24,900), seguida pela Itália (24,200) e pela Bulgária (24,150), que completou o pódio.