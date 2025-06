O skatista brasileiro Gui Khury conquistou duas medalhas de ouro nas competições de Vert dos X Games realizados em Osaka, no Japão. O atleta de 16 anos venceu a prova de voltas no sábado (21) e a disputa de Best Trick neste domingo (22), alcançando um total de sete medalhas douradas na carreira e estabelecendo-se como o adolescente com mais títulos na história do evento.

continua após a publicidade

➡️ Campeão Italo Ferreira vence bateria inicial do Rio Pro em Saquarema

Na competição de voltas, Gui Khury liderou desde as classificatórias, quando obteve 93.00 pontos. Na final, garantiu o primeiro lugar com 90.66 pontos, superando os norte-americanos JD Sanchez, que ficou em segundo com 88.33 pontos, e Tom Schaar, terceiro colocado com 83.00 pontos.

Na disputa de Best Trick realizada hoje, o brasileiro dividiu o pódio com os japoneses Moto Shibata, que conquistou a prata, e Soya Inomata, que ficou com o bronze.

continua após a publicidade

Pedro Barros ficou perto do pódio

O desempenho em Osaka repete o feito que Khury alcançou em 2024, quando também venceu as mesmas categorias durante os X Games de Chiba, na China. Com as conquistas deste final de semana, o skatista brasileiro amplia seu currículo para 13 medalhas nos X Games: 7 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze.

O Brasil esteve perto de conquistar mais uma medalha no Japão com Pedro Barros, que terminou na quarta colocação na final do Park. Barros avançou nas classificatórias em terceiro lugar com 81.00 pontos, mas na decisão sua melhor nota foi 79.66 pontos. O americano Tom Schaar venceu a prova com 90.33 pontos, seguido pelo australiano Keegan Palmer (85.33) e pelo norte-americano Tate Carew (84.00). Pedro Barros possui um histórico de 6 ouros, 3 pratas e 1 bronze nos X Games.

continua após a publicidade

Outros brasileiros também participaram do evento em Osaka. Raicca terminou em oitavo nas classificatórias do Vert feminino na sexta-feira (20), com 68.00 pontos. Kelvin Hoefler, que tem em seu currículo 2 ouros, 3 pratas e 2 bronzes nos X Games, ficou em oitavo nas classificatórias do Street neste domingo, com 82.33 pontos.